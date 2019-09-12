Индия наращивает военный аппетит

Индия намерена потратить $130 млрд на новое вооружение. Вчера, 10 сентября, портал indiatimes.com сообщил о том, что индийское военное ведомство озвучило новую "дорожную карту" по модернизации вооружённых сил и укреплению их боевого потенциала на ближайшую пятилетку.

В 2016 году Минобороны Индии обнародовало среднесрочные планы по затратам на новое вооружение. В период с 2017 по 2027 год планировалось потратить порядка $223 млрд. В соответствии с планом модернизации индийские вооружённые силы должны были получить 500 вертолётов, 12 подлодок, авианосец, 100 однодвигательных и 120 двухдвигательных истребителей. Кроме того, военное ведомство планировало заменить стрелковое оружие, закупить новые артиллерийские системы и начать закупку новых сверхзвуковых ракет BrahMos.

Индийские солдаты Источник изображения: indiatimes.com

В рамках новой "дорожной карты" затраты на модернизацию вооружённых сил несколько возрастут. Только за пять ближайших лет правительство намерено потратить $130 млрд на новое вооружение и в дальнейшем наращивать объёмы финансирования армии. Рост затрат в военном ведомстве объясняют тем, что Китай за последние 10-15 лет существенно нарастил военные расходы, тогда как у Индии они остаются примерно на одном уровне.

"Целью правительства Индии является инвестирование в потенциал, чтобы вооружённые силы могли эффективно противостоять любой возможной угрозе со стороны Китая или Пакистана. Модернизация пехоты является ключевым направлением, кроме того, особое внимание будет уделено наращиванию космического потенциала", — сообщили в пресс-службе Минобороны Индии.