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12.09.2019
ЦАМТО

Компания Steadicopter представила БЛА вертолетного типа "Блэк Игл-50" нового поколения

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БПЛА Black Eagle 50
БПЛА Black Eagle 50.
Источник изображения: Flightglobal

ЦАМТО, 11 сентября. Израильская компания Steadicopter на проходящей с 10 по 13 сентября в Лондоне выставке DSEi-2019 представила беспилотный летательный аппарат вертолетного типа "Блэк Игл-50" нового поколения.

По данным Shephard, в числе особенностей новой версии: инерциальная навигационная система, независимая от GPS, а также БРЭО, поддерживающее возможность проведения операций на море.

Недавно компания подписала соглашение о сотрудничестве с Israel Shipyards, предусматривающее маркетинг "Блэк Игл" как компонента систем самообороны, разведки и наблюдения, установленных на борту патрульных кораблей OPV.

БЛА оборудован инерциальной навигационной системой, основанной на данных от инерционного блока и других датчиков системы. Алгоритм навигации позволяет выполнять полет, не полагаясь на данные GPS, что обеспечивает возможность применения БЛА в районах, где сигнал этой системы отсутствует.

Как заявил директор по продажам и маркетингу Steadicopter Ноам Лидор, в последние месяцы компания вложила значительные средства в модернизацию и оснащение БЛА с целью адаптировать его для выполнения широкого спектра задач как на суше, так и на море. Steadicopter также наладила сотрудничество с рядом израильских компаний, каждая из которых является лидером в своей области, с тем, чтобы оборудовать аппарат самой современной полезной нагрузкой.

"Блэк Игл-50" – БЛА вертолетного типа, предназначенный для выполнения разведывательных задач на суше и на море. Канал передачи данных позволяет передавать видеоданные в реальном времени на наземную станцию управления. Аппарат длиной 2,5 м может применяться в режиме висения в течение 3 ч, общая продолжительность полета составляет до 4 ч. Собственная масса БЛА – 27 кг, максимальная взлетная масса – 35 кг, грузоподъемность – 5 кг. Дальность применения в зоне прямой видимости – до 150 км, практический потолок – до 10000 футов, максимальная скорость – 70 узлов, крейсерская скорость – 45 узлов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Компании
Israel Shipyards
Проекты
GPS
БПЛА
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