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12.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

В ОСК рассказали о задержках в создании вертолетоносца

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Алексей Рахманов
Алексей Рахманов.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Проект вертолетоносцев для ВМФ еще не утвержден, не определено и место их строительства, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Ничего пока не скажу, пока проекта нет. А где строить – пускай Родина решает", – передает РИА "Новости" слова Рахманова.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году.

Первый корабль – "Владивосток" – Франция должна была передать в ноябре 2014 года, но из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

В итоге эти "Мистрали" были проданы Египту.

В мае Рахманов заявлял, что России нужен вертолетоносец, отличный от проекта "Мистралей".

Напомним, в июне информированный источник сообщил, что универсальные корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа "Мистраль", начнут проектировать в России в 2020 году; первый корабль, который закажет ВМФ, планируется получить уже в 2025 году.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Египет
Россия
Украина
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
DCNS
ОСК
РОЭ
Проекты
2020-й год
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