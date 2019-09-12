Британский "Лучник" стал модульным

Компания BAE Systems представила новую версию гаубицы Archer, которая может устанавливаться на различные армейские грузовики.

Как сообщает Warspot со ссылкой на портал ukdefencejournal.org.uk, новый образец САУ Archer был показан на выставке DSEI 2019, открывшейся вчера в Лондоне. Гаубица смонтирована на грузовике Rheinmetall RMMV HX2 8x8, тогда как в базовой версии (для шведской армии) САУ поставлялась на базе Volvo A30 6х6.

"Модульность Archer делает его экономически эффективным решением, обеспечивающим критические возможности на поле боя. Эта новая международная версия ARCHER может легко интегрироваться на различные шасси, что позволяет заказчику выбрать автомобиль, наиболее соответствующий его потребностям", — рассказал директор по маркетингу BAE Systems Weapon Systems Ульф Айнефорс.

FH77 BW L52 Archer (англ. — "лучник") — 155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка, разработка которой началась ещё в 1995 году. В базовой версии Archer представляет собой буксируемую гаубицу FH77, установленную на шасси грузовика Volvo A30D, способного развивать скорость до 70 км/ч, что делает эту САУ одной из самых быстрых в мире. Экипаж гаубицы состоит из трех или четырех человек (командира, водителя-механика и одного или двух операторов орудия).

Archer может стрелять стандартными боеприпасами на дистанцию до 40 км, а используя специальные высокоточные снаряды M982 Excalibur — до 60 км. Кроме того, возможна стрельба прямой наводкой на дистанции до 2 км. Вспомогательное оружие САУ состоит из размещенного на крыше кабины грузовика дистанционно управляемого боевого модуля (пулемета или гранатомета).

Фото: САУ Archer на базе Rheinmetall RMMV HX2 8х8 (ukdefencejournal.org.uk)