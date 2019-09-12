Китай расширяет географию продаж своего вооружения

В течение полугода Сербия закупит девять разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Chengdu Pterodactyl-1 (Wing Loong) с возможным последующим заказом еще 15. Об этом заявил на государственном телевидении министр обороны Сербии Александр Вулин.

"Это значительно укрепит сербские вооруженные силы, которые получат возможности, которых у нас не было в прошлом", - отметил он.

Сербские эксперты отмечают высокую эффективность китайских БПЛА, приближающуюся к показателям американского МQ-9 Reaper, при несравнимо более низкой цене аппаратов.

EADaily добавляет, это станет первым случаем поставки китайских боевых беспилотников в Европу. Ранее эти аппараты, носящие в Китае наименование Wing Loong, были поставлены в Объединенные Арабские Эмираты, Нигерию, Пакистан, Индонезию, Казахстан, Саудовскую Аравию, Узбекистан и Египет. Они применялись для ударов по боевикам Исламского государства в Ливии и на Синайском полуострове в Египте.