Войти
12.09.2019
Военно-промышленный курьер

Южная Осетия намерена создать свою нацгвардию

635
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В парламенте Южной Осетии был поднят вопрос создания собственной воинской структуры в Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Необходимость такого формирования, по мнению депутатов, связана в том числе с ситуацией на государственной границе в селе Уиста (Цнелис) и в районе села Синагур. "Сегодня, на самом деле, сложилась такая ситуация, когда мы говорим, что нам действительно нужны войска наподобие той же самой гвардии, которая есть в РФ. Нам необходимо создание национальной гвардии", - заметил председатель Комитета по национальной политике, культуре и СМИ парламента Амиран Дьяконов.

Депутат парламента, лидер партии "Ныхас" Давид Санакоев выразил уверенность в том, что Россия окажет в этом вопросе содействие Цхинвалу. Спикера парламента Алан Тадтаев отметил, в республике есть группа людей, участников войн, которые готовы войти в состав подобного формирования.

Депутаты решили продолжить обсуждение вопроса о создании нацгвардии в рамках работы депутатской рабочей группы, которая займется вопросами государственной границы республики.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Осетия
Компании
Росгвардия
Похожие новости
22.05.2019
Более 10 тыс. единиц ВиВТ будет представлено на выставочных площадках МВТФ ЮВО
19.03.2019
Parlamentn listy (Чехия): Генерал Павел распространяет ложь о НАТО. Политики не хотят злить вышестоящих и боятся оппозиции
02.03.2018
Автомат в кулаке: от красных велосипедистов до бойцов спецназа "Витязь"
22.12.2017
Психологический рубеж
16.05.2017
Судьбу российских ударных дронов может решить новая программа вооружений
03.08.2016
Своим путем по минному полю
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.09 15:32
  • 8
Алексей Рогозин уходит с поста гендиректора "Ильюшина"
  • 12.09 15:09
  • 24
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 12.09 14:57
  • 1
Российский Т-15 "Армата" назвали легкой целью
  • 12.09 14:02
  • 1
Беспилотная лошадка
  • 12.09 13:45
  • 23
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 12.09 12:45
  • 10
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 12.09 12:15
  • 21
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 12.09 11:59
  • 1
Старые вопросы нового облика: чего ждать от МиГ-35
  • 12.09 11:57
  • 9
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 12.09 11:48
  • 45
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 12.09 11:11
  • 3
Вашингтону посоветовали столкнуть между собой Москву и Пекин
  • 12.09 10:56
  • 1
Модернизированную версию носителя "Калибров" разрабатывают для ВМФ
  • 12.09 10:47
  • 5
В России началась работа над проектом перспективного вертолетоносца "Прибой"
  • 12.09 10:31
  • 1
МИД Молдавии настаивает на выводе российских войск из Приднестровья
  • 12.09 10:30
  • 5
Китай избавился от многомиллионной пехоты, и НОАК стала похожа на армию РФ