Южная Осетия намерена создать свою нацгвардию

В парламенте Южной Осетии был поднят вопрос создания собственной воинской структуры в Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Необходимость такого формирования, по мнению депутатов, связана в том числе с ситуацией на государственной границе в селе Уиста (Цнелис) и в районе села Синагур. "Сегодня, на самом деле, сложилась такая ситуация, когда мы говорим, что нам действительно нужны войска наподобие той же самой гвардии, которая есть в РФ. Нам необходимо создание национальной гвардии", - заметил председатель Комитета по национальной политике, культуре и СМИ парламента Амиран Дьяконов.

Депутат парламента, лидер партии "Ныхас" Давид Санакоев выразил уверенность в том, что Россия окажет в этом вопросе содействие Цхинвалу. Спикера парламента Алан Тадтаев отметил, в республике есть группа людей, участников войн, которые готовы войти в состав подобного формирования.

Депутаты решили продолжить обсуждение вопроса о создании нацгвардии в рамках работы депутатской рабочей группы, которая займется вопросами государственной границы республики.