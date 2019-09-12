У истребителя МиГ-31БМ нашли неисправность после посадки в Перми

У истребителя МиГ-31БМ, который накануне приземлился на пермском аэродроме, обнаружена неисправность. Какая именно, не сообщается, но после обязательного послеполетного осмотра она была устранена, рассказали "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что военный истребитель совершил аварийную посадку - эти данные в ЦВО опровергли.

МиГ-31БМ сел на аэродром базирования Перми после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

И самолет и экипаж на данный момент готовы к выполнению задач.

Татьяна Воробьева