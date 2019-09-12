У истребителя МиГ-31БМ нашли неисправность после посадки в Перми
Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ (бортовой номер "25 синий") ВКС России, 2018 год.
Источник изображения: Антон Громов / Russianplanes.net
У истребителя МиГ-31БМ, который накануне приземлился на пермском аэродроме, обнаружена неисправность. Какая именно, не сообщается, но после обязательного послеполетного осмотра она была устранена, рассказали "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что военный истребитель совершил аварийную посадку - эти данные в ЦВО опровергли.
МиГ-31БМ сел на аэродром базирования Перми после выполнения планового учебно-тренировочного полета.
И самолет и экипаж на данный момент готовы к выполнению задач.
Татьяна Воробьева
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