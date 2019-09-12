Кремль не подтверждает доступ Смоленкова к данным российских спецслужб

Москва. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - В Кремле не подтвердили информацию о том, что предполагаемый шпион Олег Смоленков имел доступ к данным российских спецслужб.

"Нет, это я подтвердить не могу", - заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он еще раз повторил, что Смоленков "работал в администрации президента и не относился к высоким или высшим должностным лицам". "Несколько лет он точно работал", - добавил пресс-секретарь президента.

При этом Песков оставил без комментариев вопрос о том, как в Кремле относятся к работе российской контрразведки после того, как "в администрации президента под "носом" у ФСБ пять лет на службе был агент ЦРУ".

"В данном случае я могу только констатировать, что был такой сотрудник и он был уволен. А был он шпионом, не был шпионом - это нам неизвестно, это вопрос к специальным службам. Они делают свое дело", - заявил Песков.

Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России, мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пропавший в 2017 году после отъезда в Черногорию, написал 10 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в госорганах США.

"Смоленков осенью 2017 года выехал вместе с семьей в Черногорию, после чего на родину не вернулся", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, знакомые Смоленкова сообщили о его исчезновении в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. По данным источника "Интерфакса", впоследствии пропажей Смоленкова "интересовались российские спецслужбы".

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями правоохранительных органов на этот счет.

О спецоперации по вывозу из России ценного информатора 9 сентября сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, эвакуация агента понадобилась из-за опасений, что его могут раскрыть, в том числе, из-за небрежности президента Дональда Трампа и чиновников его администрации в обращении с секретной информацией. О наличии у ЦРУ агента, имевшего доступ к кремлевским чиновникам самого высокого уровня, писала и The New York Times.

"Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей", - сказал ранее Дмитрий Песков журналистам. На вопрос, есть ли у Кремля информация о местонахождении Смоленкова, Песков ответил отрицательно.