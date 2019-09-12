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12.09.2019
Интерфакс-АВН

Модернизированную версию носителя "Калибров" разрабатывают для ВМФ

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Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 (шифр "Буян-М")
Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 (шифр "Буян-М").
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Зеленодольск. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Зеленодольский завод разрабатывает модернизированную версию малого ракетного корабля "Буян-М", сообщил журналистам гендиректор предприятия Александр Карпов.

"Мы работаем над проектом 21631М2. Это примерно такой же малый ракетный корабль, только большего водоизмещения и большей огневой мощи. Надеюсь, что через 3-4 года мы и этот проект получим для завода", - сказал Карпов.

По его словам, на предприятии также рассчитывают заключить контракт с Минобороны на строительство противодиверсионных катеров проекта 21980 "Грачонок".

"На дальнейшую перспективу изыскиваем возможность получения контракта и на проект 21980 - сегодня конкретно это мы проговорили с главнокомандующим ВМФ, нам эти вещи обещали", - отметил глава предприятия.

Ранее в среду на Зеленодольском судостроительном заводе им Горького состоялась закладка малого ракетного корабля "Тайфун" проекта 22800 "Каракурт". Как пояснил Карпов, это последний из серии кораблей данного проекта, строительство которого осуществляют на предприятии.

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Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
21631 Буян-М
21980 Грачонок
22800 МРК
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1 комментарий
№1
12.09.2019 10:56
А нафига это надо, если есть Каракурт?!
0
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