Британия затевает новую "Большую игру" с Россией

В Великобритании созвали чрезвычайный кабинет при правительстве из-за угрозы возобновления так называемой "Большой игры" - так в позапрошлом веке назвалось геополитическое соперничество Лондона и Москвы за господство в Южной и Центральной Азии. В связи с этим в Великобритании предложили создать новый ситуационный центр.

Глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс объявил, что Чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен перейти на непрерывный режим работы. Он объяснил это исходящей от России угрозой возобновить так называемую "Большую игру", сообщает The Telegraph.

Термин "Большая игра" использовался в XIX веке. Так называли геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии.

Сандерс убежден: "возвращение к конкуренции великих держав" означает, что современная война может вестись одновременно и в киберпространстве, и на поле битвы. Он заявил, что такие страны, как Россия и Китай, угрожают "новой формой "Большой Игры", но "на стероидах".

Глава Объединенного командования ВС выразил опасение в связи с тем, что Британия каждый день находится под угрозой оказаться объектом атак в киберпространстве "со стороны враждебных государств и практикующих насилие экстремистов".

Сандерс назвал "невероятно эффективной" реакцию на предполагаемое отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в прошлом году. По его словам, это был особенно хороший пример того, как различные правительственные ведомства объединились для поиска выхода из кризиса.

В связи со складывающимися на данный момент неблагоприятными внешнеполитическими условиями Сандерс призвал правительство найти новый способ координации всех ресурсов, имеющихся в распоряжении властей: от военных средств до учреждений, ответственных за реагирование на гражданские кризисы.

Он выразил мнение, что для повышения устойчивости страны к стратегическим угрозам следовало бы создать новый ситуационный центр помимо уже имеющегося кризисного кабинета при правительстве - COBRA.

"Создание ситуационного центра или механизма за пределами COBRA и кризисных центров, которые у нас есть на данный момент, является важной частью повышения устойчивости Великобритании к стратегическим угрозам, с которыми мы сталкиваемся", - подчеркнул генерал.

Кроме того, он сообщил, что в декабре этого года командование Объединенных сил Соединенного Королевства будет реформировано в Стратегическое командование. По его словам, это позволит улучшить способность вооруженных сил реагировать на современные угрозы.

COBRA (Cabinet Office Briefing Room A - Комната "А" заседаний кабинета министров) - это чрезвычайный правительственный комитет. Он собирается исключительно в экстренных случаях. COBRA координирует действия органов британского правительства в случаях внутренних кризисов или во время мировых событий, которые могут повлечь за собой серьезные последствия для государства. Состав комитета определяется тем, какую именно экстренную ситуацию необходимо обсудить.

Предполагаемое отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло 4 марта прошлого года в британском Солсбери, когда они были обнаружены под воздействием неизвестного вещества. В Лондоне тогда заявили, что они стали жертвами нервно-паралитического агента класса "Новичок", который, по данным Великобритании, производится в России.

Соединенное Королевство поспешило обвинить в инциденте Российскую Федерацию.

Москва неоднократно предлагала провести совместное расследование по этому делу, но британская сторона игнорировала эту инициативу. Более того, российский МИД уличил бывшего премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что вещество изготовили в РФ, но в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Тем не менее Лондон настаивал на "руке Кремля" в деле Скрипалей. Спустя полгода после случившегося Великобритания предъявила фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что они офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. В итоге сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Великобританию как туристы и не связаны со спецслужбами.

Российский лидер Владимир Путин назвал ситуацию с отравлением Скрипалей поводом для организации атаки на Россию. "Это политизированный русофобский подход. Это только повод, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, что-нибудь другое бы придумали, для меня это очевидно", - заявил Путин на большой пресс-конференции.

Он убежден, что цель начала этого дела была только одна - сдержать развитие России как возможного конкурента.

Кристина Сизова