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12.09.2019
ЦАМТО

BAE Systems Australia разработает опционально управляемую версию БТР M-113

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БМП M113AS4
БМП M113AS4 ВС Австралии.
Источник изображения: www.military-today.com

ЦАМТО, 11 сентября. Компания BAE Systems Australia объявила о намерении совместно с командованием Сухопутных войск Австралии в рамках демонстрационного проекта разработать автономную версию гусеничного бронетранспортера M-113AS4.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, два БТР к октябрю будут переоборудованы на предприятии BAE Systems в Эдинбурге (Австралия) с использованием технологий, разработанных компанией. Проект позволит оценить возможности переоборудования состоящей на вооружении техники для ее использования в качестве автономных машин на поле боя и реализации недавно разработанной стратегии в сфере робототехники и автономных систем.

После завершения демонстрации опционально управляемая версия M-113AS4 будет доступна для других партнеров BAE Systems в совместном оборонном исследовательском центре автономных систем для использования в качестве испытательных и демонстрационных образцов.

Как предполагается, автономные машины на поле боя будут иметь широкий спектр применения: от сбора разведывательных данных до материального обеспечения подразделений.

О создании совместного оборонного исследовательского центра автономных систем (Trusted Autonomous Systems Defence Cooperative Research Centre – CRC) правительство Австралии объявило в 2017 году в рамках Фонда технологий следующего поколения. Он создан с целью поставки автономных систем, обеспечивающих надежное, безопасное и эффективное взаимодействие между человеком и машиной в ходе боевых операций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Продукция
M113 БТР
Компании
BAE Systems
Проекты
Робот
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