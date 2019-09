Дональд Трамп поменял советника по национальной безопасности

"Тонкий лед" треснул - крах отношений Трампа и Болтона

10 сентября президент США Дональд Трамп, используя привычный способ оповещения Twitter, сообщил, что Белый дом расстается с Джоном Болтоном, так как больше не нуждается в его услугах. Большинство предложений советника по национальной безопасности оставались без поддержки президента и администрации. При этом были высказаны слова благодарности за службу, но в тот же день преемником был объявлен заместитель помощника Чарли Капперман.

В Белом доме прокомментировали отставку и причиной такого решения Дональда Трампа назвали расхождение взглядов по многим вопросам. The Washington Post писала, что Трамп старается держать Болтона в стороне от принятия ключевых решений внешней политики, обвиняя своего советника в утечке информации и привлечении СМИ в "своей борьбе" с государственным секретарем Майком Помпео. Болтон и министр финансов Стивен Мнучин также неоднократно сталкивались, особенно по вопросам санкций, в их отстаивании советник был особенно жесток. Газета называла его "вспыльчивым ястребом внешней политики", который был глубоко скептически настроен в отношении большей части повестки дня лидера страны. Расхождение мнений в подходах к решению проблем по Северной Корее, Ирану и Афганистану способствовало возникновению противоречий с президентом и другими представителями администрации. Глава Белого дома ранее обвинил своего советника в превышении силы политической оппозиции Венесуэлы в начале этого года. Болтон и его шеф спорили не только по существу вопросов, но и по стилю руководства, пишет издание. Ему не нравились неоднократные встречи Трампа с Ким Чен Ыном, он выступал против прямого общения с иранскими чиновниками. А особенно ему было неприятно требование о присоединении России к Группе семи государств (Group of Seven) – Большой семерке G7. Трамп шутя называл Болтона разжигателем войны и помечал "галочками" страны, в которые хотел бы вторгнуться человек, отвечающий за национальную безопасность. Дональд Трамп осознавал, что советник находится "на тонком льду", отстаивая свою позицию по тем или иным вопросам, сообщает The Washington Post.

Ушел ли Джон Болтон по собственному желанию или по желанию Трампа уже не так важно, очевидно главное, что их отношения испортились. Представители главы Белого дома считают, что президент заслуживает советника по национальной безопасности, которому он доверяет.

Болтон был третьим постоянным советником по национальной безопасности после предшествовавших ему Майкла Флинна и Герберта Макмастера, и занимал эту должность с апреля 2018 года. Четвертым, менее чем за три года, может стать заместитель бывшего помощника Чарли Капперман, назначенный пока временно исполняющим обязанности.