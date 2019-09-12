Ученые умы Вашингтона прогнозируют появление новой военной стратегии России

За океаном гадают, что для них готовит Москва в ближайшее время

Эксперты научного сообщества США, особенно те из них, кто специализируются в области обороны и безопасности, продолжают внимательно отслеживать процессы военного строительства в России, оценивать их состояние и давать прогнозы по различным аспектам их будущей трансформации и по изменению стратегических подходов Москвы к применению военной силы в ближайшей и отдаленной перспективе.

На сайте мозгового треста Пентагона, корпорации RAND, одного из главных консультантов Минобороны Америки, советы специалистов которой практически всегда претворяются в жизнь его руководителями, появилось несколько первых абзацев рассуждений одной из ее экспертов о возможном появлении в 2020 году новой редакции военной стратегии РФ. Сообщение сопровождается словами о том, что исследователи корпорации будут использовать прогнозные оценки Дары Массикот (Dara Massicot), получившей степень магистра по национальной безопасности и стратегическим исследованиям в Военно-морском колледже (Naval War College) ВС США и давно занимающейся вопросами военного развития России, при анализе и оценках стратегических установок Кремля по обеспечению национальной безопасности. В полном формате эта статья была опубликована в американском издании "War on the Rocks", являющемся платформой, на которой ученые США, специалисты мирового научного сообщества, военные и политики обсуждают вопросы военного строительства.

В первых строчках своих прогнозов эксперт отмечает, что последняя военная доктрина России была обнародована в конце 2014 года. С тех пор произошло множество различных событий, в которых "Москва была очень занята", включая войну в Сирии и выборы в США. МО РФ активно повышало потенциал своих сил, создавало и демонстрировало Западу новейшие вооружения, в том числе крылатую ракету с ядерным двигателем и трансокеанскую торпеду.

Кроме того, пишет автор, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) развалился, а действующее соглашение между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III, срок которого скоро истечет, ждет неопределенное будущее. Учитывая все эти события, дальнейшее ухудшение отношений Америки и России, а также большой оперативный опыт, наколенный ее ВС в Сирии и на Украине, заявляет ученая дама RAND, можно ожидать, что Москва отредактирует свою военную стратегию.

Хотя российские официальные лица еще не объявили о том, что обновленная доктрина находится в работе, указывает Массикот, есть несколько причин, по которым ее появление вполне возможно в будущем году и что она предпринимает попытку предсказать некоторые изменения, которые могут произойти в военной стратегии России "в этом на первый взгляд сухом и почти юридическом документе". Эксперт также говорит, что "какими бы тонкими" ни были эти изменения "они могут" дать глубокое и объективное понимание "следующей эволюции в российском военном мышлении, планировании и развитии".

По утверждению Массикот, 2020 год уже давно является эталонным этапом для "российских военных планировщиков", восприятие ими на современном этапе угрозы, исходящей от Соединенных Штатов, значительно усилилось "и Россия, похоже, вступает в цикл обновления нескольких документов Стратегии национальной безопасности".

С 2008 года российские военные проводят масштабные реформы, направленные "на замену или модернизацию 70% вооружений и военной техники (ВВТ) к 2020 году, увеличение численности призывного персонала и капитальную реконструкцию оборонно – промышленной базы". Массикот ссылается на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, который в одном из своих выступлений заявил, что считает эти реформы и ряд президентских указов, также привязанных к 2020 году, позволят российским военным "выйти на новый качественный уровень". По словам эксперта, большая часть этих реформ была успешно реализована. "Обновленная доктрина, вероятно, будет учитывать качественные улучшения в области готовности войск и закупок ВВТ за последнее десятилетие и станет важным сигналом нового этапа в военном развитии, если смотреть в будущее – до 2030 года и в более отдаленной перспективе", – пишет автор статьи.

По ее словам, российские лидеры считают, что определенные негативные тенденции – использование экономических санкций, "цветных революций" и вероятность межгосударственного конфликта – обретают все более интенсивный характер. Российские лидеры "считают, что нынешний мировой порядок под руководством США подходит к концу, в то время как растущие державы, такие как Китай, Россия и другие, бросают вызов существующему порядку". "Высокопоставленные чиновники предполагают, что Вашингтон и его союзники пытаются сдержать или запугать Россию. Они ссылаются в качестве доказательства на последнюю Национальную оборонную стратегию и Обзор ядерной политики, возобновленное внимание Пентагона к конкуренции великих держав и ротационное присутствие войск НАТО в Восточной Европе. Некоторые формулировки в обновленной военной доктрине, вероятно, будут отражать этот растущий пессимизм. Углубление недоверия к Западу стало заметной чертой Стратегии национальной безопасности России на 2015 год и Концепции внешней политики России на 2016 год" – заявляет эксперт и добавляет, что "с чисто бюрократической точки зрения", наступило "время для обновленной военной доктрины" России. Она отмечает, что в течение последних двух лет российское правительство активно обновляет целый ряд стратегических документов, касающихся вопросов национальной безопасности и внутренней политики. В июле секретарь Совета Безопасности РФ, пишет Массикот, Николай Патрушев заявил, что Россия откорректирует стратегию национальной безопасности в будущем году. "Предыдущие две военные доктрины были опубликованы в 2010 и 2014 годах как часть совокупности нескольких других стратегий, связанных с национальной безопасностью, большинство из которых были написаны "до 2020 года". Фактически, если прошлое-это пролог, то обновленная военная доктрина может быть обнародована уже в конце декабря 2019 года, на заре нового десятилетия", – заявляет автор.

Эксперт корпорации утверждает, что, "учитывая восприятие российскими лидерами возникающих угроз, их официальные заявления, направления модернизации ВС и участие в боевых действиях с момента опубликования последней военной доктрины в 2014 году", в новую военную доктрину Кремля, скорее всего, будут включены следующие положения:

– преимущественное использование не силовых методов до и в процессе возникновения военных конфликтов;

– применение стратегии активной обороны;

– введение концепции ограниченных действий;

– возрастание роли частных военных компаний;

– подходы к формированию системы контроля вооружений в перспективе;

– сохранение принципов применения ядерного оружия;

– необходимость оснащения ВС новыми видами вооружений, боевой робототехникой и системами искусственного интеллекта;

– определение конкуренции великих держав;

– оставление США и НАТО в категории "военная опасность".

Насколько прогнозы ученой дамы будут соответствовать реальности покажет время. А пока дело идет не к прекращению гонки вооружений, а только к ее дальнейшему нарастанию.