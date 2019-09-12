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12.09.2019
Военное обозрение

Вашингтону посоветовали столкнуть между собой Москву и Пекин

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Соединенным Штатам необходимо стравить между собой Россию и Китай, пока между ними нет прочного стратегического альянса и, тем самым устранить исходящую от них угрозу. Об этом пишет издание The Hill.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Россия и Китай являются странами, угрожающими американским и западным интересам во всем мире и не поддерживающими западные ценности, пишет издание. Однако, пока нет прочного стратегического альянса, Вашингтон должен приложить все силы для создания конфликта между ними, тем самым устранив возникшие угрозы. Такие действия будут выгодны не только США, но и всем западным "демократичным" странам.

Как пишет The Hill, в настоящее время Китай не только обгоняет Россию в экономическом росте, но превосходит ее в военном плане. Таким образом он превращается в долговременную угрозу Соединенным Штатам. Россия же, вынужденная урезать ассигнования на оборону из-за введенных санкций, все равно остается главным противником США в мире. Поэтому главная задача США - столкнуть эти страны между собой.

При самом неблагоприятном сценарии прочный альянс между Россией и Китаем будет способствовать сохранению агрессивных военных намерений Москвы. При благоприятном сценарии Вашингтон будет провоцировать споры между своими главными противниками и ослаблять их антизападное партнёрство, поскольку свои ресурсы в этом случае они станут направлять друг против друга

— пишет издание.

Для осуществления американской стратегии раскола автор статьи предлагает три региона, а именно: Дальний Восток России, Арктику и Центральную Азию. В первом случае США должны помочь Китаю в расширении влияния на Дальний Восток и Сибирь России, что в дальнейшем приведет к территориальному конфликту между странами и отвлечению военной мощи от противостоянию с США.

В случае со странами Центральной Азии, Китай будет подчинять себе все страны, которые находятся по маршруту инициативы "Один пояс - один путь", тем самым снижая российское влияние и подрыв имеющихся альянсов. Задача США - активнее поддерживать независимость пяти центральноазиатских государств и содействовать тупиковому соперничеству между Пекином и Москвой.

В Арктике автор статьи предлагает все усилия сосредоточить на Северном морском пути, всячески препятствуя действиям России по осуществлению контроля над ним. Предлагается активно продвигать присутствие в Арктике других стран, включая Китай, тем самым бросая вызов Москве. Именно поэтому США должны укреплять свои позиции и противодействовать попыткам России контролировать арктические морские маршруты.

Таким образом, утверждает автор статьи, столкнув между собой Россию и Китай, США избавляются от основной угрозы своей политике во всем мире и смогут спокойно продвигать свои проекты.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Арктика
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3 комментария
№1
12.09.2019 10:26
Посоветовал сын польских иммигрантов в aнглию, переехавший из англии в США. В статье как обычно куча ошибок и мало-вероятных экстраполяций или глупых надежд на негативные последствия чего-либо. Достаточно после прочтения статьи посмотреть кто её автор и всё будет понятно. А те кто дружит с головой отмёл сию ересь не дочитав и до середины. Я домучился и прочёл до конца. Не стоило.
+1
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№2
12.09.2019 10:39
Да, да, да, да...! Россия и Китай ведь не в курсе мечтаний прозападных лимитрофов. Пока не догадались, может получиться.
0
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№3
12.09.2019 11:11
Цитата, forumow сообщ. №2
Ну так он не "про-западный" а просто западный. Польша, англия и штаты все к западу от РФ ;)
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