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12.09.2019
Военное обозрение

Меркель призвала Европу не надеяться на военную защиту США

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Соединенные Штаты больше не являются "автоматическим защитником" Европы, поэтому ей необходимо прикладывать больше усилий по обеспечению собственной безопасности. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

По словам Меркель, США являются сверхдержавой в военном и в экономическом смыслах, и Европа во многом связана с Соединенными Штатами, не смотря на некоторые разногласия во взглядах. Однако, США уже не будут "автоматически" защищать Европу, как это было во времена Холодной войны. Поэтому, подчеркнула она, Европе необходимо прилагать собственные усилия для обеспечения безопасности.

Европа связана ценностями с этой сверхдержавой, несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы

- заявила канцлер, добавив, что в в мире происходят серьезные изменения и смещение баланса сил.

Отметим, что в последнее время Европа по многим вопросам, как в экономическом, так и военном плане, выступает с критикой США. Особенно это касается Германии, которой Соединенные Штаты "ставят палки в колеса" в осуществлении строительства очень важного для Берлина газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, американский президент Дональд Трамп прямо критикует немецкие власти за недостаточность военных расходов на НАТО. Он неоднократно заявлял, что Европа должна больше платить США за обеспечение защиты от нападения.

Ранее некоторые европейские СМИ сообщали, что Евросоюз намерен создать собственную армию, которая будет "защищать от нападения России на фоне бессилия США".

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Страны
Германия
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
NATO
Евросоюз
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