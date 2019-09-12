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12.09.2019
ТАСС

Обсерватория "Спектр-РГ" обнаружила новый рентгеновский источник

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Спектр-РГ
Орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Этот источник обнаружили в галактике Млечный Путь

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский телескоп ART-XC, установленный на космической обсерватории "Спектр-РГ", обнаружил новый рентгеновский источник SRGA J174956-34086. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса в среду.

"В первом сканирующем наблюдении балджа (центрального "утолщения") галактики Млечный Путь удалось обнаружить новый рентгеновский источник SRGA J174956-34086 (SRGA - источник обсерватории SRG, открытый телескопом ART-XC)", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в госкорпорации, он был обнаружен во время первого сканирующего наблюдения центрального "утолщения" галактики Млечный Путь после начала выполнения научной программы. До этого наблюдения проводились в рамках калибровки.

Для локализации обнаруженного объекта, пояснили в Роскосмосе, "было выполнено короткое наблюдение на другом космическом рентгеновском телескопе - XRT обсерватории Swift имени Нейла Герельса, обладающем лучшим угловым разрешением". Рентгеновский телескоп определил координаты источника с точностью в несколько секунд дуги. "В данных инфракрасного обзора VVV в области локализации источника оказалось две достаточно яркие звезды", - уточнили в Роскосмосе.

Теперь ученым предстоит получить оптический спектр, чтобы определить, является ли какая-то из этих звезд источником рентгеновского излучения, полученного телескопом ART-XC, или "нужно искать другие, более слабые объекты".

"Спектр-РГ" - второй аппарат из линейки "Спектров", который должен занять место "Спектра-Р" (миссия которого официально была завершена в конце этого мая) в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA. Запустить подобную обсерваторию планировалось с 1987 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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