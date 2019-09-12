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12.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эстонский боевой робот научился стрелять ракетами для "Джавелинов"

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Источник изображения: kongsberg.com

Эксперты американских военно-промышленных компаний Raytheon и Lockheed Martin продемонстрировали запуск ракеты "Джавелин" с помощью пусковой установки от Kongsberg, установленной на беспилотном наземном аппарате Titan UGV.

Titan UGV был создан компанией Qinetiq North America и эстонской компанией Milrem Robotics, передает портал Defense News.

В 2018 году американская компания Raytheon начала формировать команду, выбрав для испытаний наземный робот от Milrem Robotics. Его представили на оборонной конференции в Париже как машину, способную принимать различные полезные нагрузки, а также обладающую инновационным дизайном.

Также был выбран прошедший боевые испытания дистанционный пусковой комплекс международной технологической группы Kongsberg под названием "Защитник".

Демонстрация проводилась на фоне усилий командования танковых войск США по изучению робототехники в качестве средства повышения эффективности сил.

В процессе эксперты использовали систему вооружения, уже имеющуюся в армейском арсенале. Также использовалась защищенная радиочастотная связь с роботом, передавался и принимался видеосигнал от робота и системы управления огнем Kongsberg.

Отмечается, что при работе с данной системой должен быть задействован человек, так как машина не является до конца автономной, ею управляют дистанционно.

Указывается также, что поиски способов развертывания боевых единиц продолжаются, особенно на фоне того, что США уделяют особое внимание "сдерживанию России" на европейском театре военных действий, и в то время как, по сообщению издания, Россия "использует Сирию в качестве полигона для испытаний вооруженных наземных роботов".

Отметим, что ранее США поставили "Джавелины" Грузии и Украине.

При этом всего Грузия выделила на их приобретение около 65 млн долларов. Сообщалось о намерении Тбилиси приобрести у США 410 ракет и 72 пусковые установки.

Также Трамп подписал законодательные акты, согласно которым Украина получит от США финансовую помощь на 700 млн долларов, в том числе, на укрепление военно-технической базы.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Грузия
Россия
Сирия
США
Украина
Эстония
Продукция
Javelin ПТРК
БТР-7
Компании
Kongsberg
Lockheed-Martin
QinetiQ
Raytheon
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