Российские саперы проведут гуманитарное разминирование в Индонезии

С 16 по 23 сентября военнослужащие Международного противоминного центра Министерства обороны РФ примут участие в международных учениях экспертной рабочей группы по гуманитарному разминированию Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров. Учения состоятся на полигоне "Сентул" в Республике Индонезия.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего в учениях, которые пройдут на базе индонезийского Международного центра миротворчества и безопасности, планируется участие военных инженеров из 18-ти государств. В ходе маневров саперы выполнят задачи по гуманитарному разминированию в условиях равнинной, горной и лесистой местности, а также на участке дороги.

Российские вооруженные силы представит группа разминирования и преподаватели Международного противоминного центра Минобороны.

"Военнослужащие Центра имеют огромный опыт гуманитарных операций, - отметили в военном ведомстве. - За пять лет существования ими разминировано более 7 тысяч гектаров как на территории РФ, так и за рубежом, в том числе сирийские города Пальмира (дважды), Алеппо и Дейр-эз-Зор (Сирийская Арабская Республика), населенный пункт Лак Сао (Лаосская Народно-Демократическая Республика). Обнаружено и уничтожено свыше 105 тысяч взрывоопасных предметов".