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12.09.2019
Российская газета

Огненный шторм: удар F-35 по острову с боевиками в Ираке сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

Американские самолеты во вторник нанесли мощный бомбовый удар по одному из островов на реке Тигр в Ираке. Целью атаки стали боевики запрещенной в России террористической группировки "ИГ".

Судя по опубликованному видео, предварительная разведка целей и контроль выполнения задания осуществлялись разведывательным беспилотным аппаратом. Вероятно, это был MQ-9 Reaper.

За происходящим с земли наблюдали военнослужащие иракской правительственной армии.

Всего, по американским данным, было сброшено 36 тонн боеприпасов, которые накрыли всю территорию острова. Разные источники дают противоречивые данные о потерях противника, говорится о десятках и даже сотнях убитых боевиков.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, F-35A были переброшены на авиабазу "Эль-Дафра" в Объединенных Арабских Эмиратах в апреле 2019 года для поддержки операций Центрального командования ВС США.

"Это стало первым известным случаем развертывания таких истребителей в данном регионе. 30 апреля F-35 нанесли первые удары по боевикам "ИГ" в Ираке, затем стали регулярно участвовать в боевых миссиях.

Однако удар с участием F-35 стал, пожалуй, самым масштабным за прошедшие месяцы. Очевидно, он имел, в том числе, и показательный характер, чтобы продемонстрировать мощь американской авиации", - считает военный эксперт.

Также в этой операции участвовали истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle, действовавшие с авиабазы, расположенной в Иордании.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Иордания
Ирак
ОАЭ
Россия
США
Продукция
F-15
F-35
F-35A
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
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