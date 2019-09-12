На Камчатке завершается строительство автоматизированной директрисы для проведения стрельб танками Т-80БВ

ЦАМТО, 11 сентября. На учебном полигоне войск и сил на северо-востоке России "Радыгино" ведется строительство участка для проведения танковых стрельб – автоматизированной директрисы боевых машин.

Строительные работы уже вышли на завершающий этап. На директрисе установлено современное оборудование: пульты управления, системы контроля и связи. Это позволит одному оператору в автоматическом режиме задавать и активировать цели различных типов: для артиллерии, зенитных и танковых пулеметов, в том числе имитирующие зависший вертолет.

Для обеспечения безопасности при проведении боевых стрельб на участке будут размещены предупреждающие знаки, установлено ограждение. Также в системе наблюдения за районом стрельб предусмотрено применение комплекса беспилотных летательных аппаратов.

Протяженность нового участка танкового полигона по фронту составляет около 400 м, по глубине около 2000 м. Такие характеристики позволят проводить стрельбы одновременно роте танков Т-80БВ днем и ночью, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).