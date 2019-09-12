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12.09.2019
ЦАМТО

В Польше разработан свой вариант модернизации вертолета Ми-24

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militaryparitet.com
Вертолеты Ми-24 ВВС Польши.
Источник изображения: Вертолеты Ми-24

ЦАМТО, 11 сентября. В рамках выставки MSPO-2019 в Кельце государственный военный авиаремонтный завод №1 (Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr.1 – WZL-1, г.Лодзь), входящий в состав Польской оружейной группы (PGZ – Polish Armaments Group), продемонстрировал вариант модернизации вертолета Ми-24.

Как сообщает Altair.com.pl, концепция модернизации была разработана WZL №1 и Варшавским технологическим институтом ВВС (ITWL) в сотрудничестве с компаниями Mesko, ZM Tarnow, WZE, WCBK-T и Rafael.

Модернизация включает установку интегрированной бортовой системы (ITWL), блоков орудий WW-15 (Mesko), неуправляемых авиационных ракет NLPR-70 (Mesko), пусковых установок ракет (Mesko / ITWL), управляемых ракет "Перун" (Mesko) класса "воздух-воздух", электронно-оптических прицелов TopLite MHD (Rafael) с дневной/ночной камерой, инфракрасной камерой, лазерным дальномером и лазерным целеуказателем, пусковых установок с ПТРК "Спайк" (Rafael), системы видеорегистраци SRV с записью в формате Full HD (WZL №1), систем самообороны SPS (WZE), подвесных пулеметов калибра 12,7 мм (ZM Tarnow), адаптацию внешнего и внутреннего освещения для применения очков ночного видения.

Интегрированный комплект БРЭО может включать новые индикаторы на лобовом стекле и многофункциональные дисплеи. Вертолет может быть оборудован новой системой самообороны с приемниками предупреждения о ракетной атаке и средствами противодействия ракетам с инфракрасным наведением. Экипажи Ми-24 также получат возможность выполнять задачи совместно с беспилотными летательными аппаратами, состоящими на вооружении ВС Польши.

Опционально вертолет может быть оснащен нашлемными системами отображения информации.

Как сообщает FlightGlobal.com, представители оборонной промышленности Польши считают, что срок ввода в боевой состав ВС Польши новых ударных вертолетов в рамках программы "Крук" может составить не менее 7 лет. Таким образом, модернизация позволит улучшить возможности имеющихся вертолетов на переходной период. Предполагается, что первый модернизированный Ми-24D/V может быть передан ВС Польши в течение трех лет после подписания контракта. Сходную модернизацию могут пройти транспортные вертолеты Ми-8/17 и W-3 " Сокол".

Как отмечается, аналогичный пакет модернизации может быть предложен и другим операторам Ми-24, в основном в странах Африки.

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Страны
Польша
Продукция
Ми-24
Ми-8
Компании
MESKO
Rafael
Проекты
БПЛА
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