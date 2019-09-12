Назло Трампу: на что готовы сенаторы США ради Украины

Сенаторы США готовы помочь Украине вопреки решению Трампа

Конгресс готов пойти против воли президента США Дональда Трампа, выделив Украине на военную помощь $250 млн, заявил американский сенатор. Речь о том, что Трамп может и не утвердить такое финансирование, идет уже на протяжении нескольких недель. При этом конгрессмены настаивают на важности предоставления военной помощи Киеву.

Даже если президент США Дональд Трамп решит блокировать военную помощь Украине в размере $250 млн, американский конгресс все же намерен предоставить Киеву такое финансирование, заявил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон на совместной пресс-конференции с демократом от штата Коннектикут Крисом Мерфи по итогам их поездки на Украину, в Сербию и Косово, передает агентство Reuters.

"Если он [президент США] решит не тратить эти деньги [на помощь Украине], то я действительно полностью уверен, что конгресс на двухпартийной основе распорядится их выделить", - отметил Джонсон. Перед его поездкой по странам Европы Трамп в личном разговоре с ним выразил мнение, что предоставлять помощь Киеву должны европейские страны, поскольку Украина является их непосредственным соседом, сообщил сенатор.

Мерфи, в свою очередь, обратил внимание, что официальные лица Украины не понимают причин отказа Вашингтона от предоставлении им финансовой помощи.

По его словам, они поднимали этот вопрос на всех встречах с американскими законодателями. "Несмотря на то, что президент [США Дональд Трамп] делает, конгресс США с вами", - заверил Джонсон.

Примерно за неделю до этого Джонсон утверждал, что американская сторона предоставит Украине финансовую поддержку в сфере безопасности в 2020 году, если предусмотренная конгрессом выплата $250 млн не будет осуществлена в 2019 году.

Рон Джонсон входит в так называемый "Кокус (объединение законодателей по интересам - "Газета.Ru") по Украине". 3 сентября он и его коллеги направили в администрацию США совместное письмо с призывом не отказываться от предоставления военной помощи Украине. Послание было адресовано директору административно-бюджетного управления Белого дома Мику Малвэни. Свои подписи под документом, помимо Джонсона, поставили республиканец от штата Огайо Роб Портман, демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин, демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин и демократ от штата Коннектикут Ричард Блюментал. Текст письма разместили на сайте Портмана.

В нем сенаторы назвали это финансирование "критически важным для обеспечения долгосрочной жизнеспособности украинских военных".

"Финансовая помощь США в сфере безопасности уже помогла переломить ситуацию в этом конфликте, и она необходима, чтобы обеспечить защиту суверенной территории этой молодой страны", - подчеркнули сенаторы.

Они обратили внимание, что выделение этих средств имеет постоянную поддержку и одобрение со стороны американского конгресса, который как раз и направляет деньги. "Мы настоятельно призываем вас поручить Пентагону незамедлительно направить эти средства [на военную помощь Украине]", - указали на сайте.

Как сообщил незадолго до этого телеканал CNN, в течение последних нескольких недель Вашингтон выражал намерение прекратить предоставлять Украине военную помощь в размере $250 млн. При этом представители СМИ уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. По данным телекомпании, президент США неоднократно говорил о возможности пойти на такой шаг.

Источники газеты Politico утверждают, что американское оборонное ведомство по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступило за его сохранение.

В Пентагоне обратили внимание, что с 2014 года Вашингтон уже предоставил Киеву $1,5 млрд в качестве военной помощи.

Министерство обороны США собирается заложить еще $250 млн на эти нужды на 2020 финансовый год, который начнется 1 октября, сообщал председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США, демократ от штата Вашингтон Адам Смит 10 июня во время презентации проекта американского военного бюджета. "В этом разделе $250 млн разрешено использовать для выполнения полномочий, разрешающих министру обороны оказывать правительству Украины содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой", - указали в законопроекте.

Если финансирование все же будет утверждено в таком объеме, Украина получит на $50 млн больше, чем в текущем году. Предполагается, что именно такая сумма будет потрачена на летальное оружие, призванное повысить обороноспособность страны. Остальные средства, в соответствии с планом, должны быть направлены на подготовку военнослужащих, логистическое обеспечение и поддержку в сфере военной разведки.

Лидия Мисник