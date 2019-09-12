Назло Трампу: на что готовы сенаторы США ради Украины
Сенаторы США готовы помочь Украине вопреки решению Трампа
Конгресс готов пойти против воли президента США Дональда Трампа, выделив Украине на военную помощь $250 млн, заявил американский сенатор. Речь о том, что Трамп может и не утвердить такое финансирование, идет уже на протяжении нескольких недель. При этом конгрессмены настаивают на важности предоставления военной помощи Киеву.
Даже если президент США Дональд Трамп решит блокировать военную помощь Украине в размере $250 млн, американский конгресс все же намерен предоставить Киеву такое финансирование, заявил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон на совместной пресс-конференции с демократом от штата Коннектикут Крисом Мерфи по итогам их поездки на Украину, в Сербию и Косово, передает агентство Reuters.
"Если он [президент США] решит не тратить эти деньги [на помощь Украине], то я действительно полностью уверен, что конгресс на двухпартийной основе распорядится их выделить", - отметил Джонсон. Перед его поездкой по странам Европы Трамп в личном разговоре с ним выразил мнение, что предоставлять помощь Киеву должны европейские страны, поскольку Украина является их непосредственным соседом, сообщил сенатор.
По его словам, они поднимали этот вопрос на всех встречах с американскими законодателями. "Несмотря на то, что президент [США Дональд Трамп] делает, конгресс США с вами", - заверил Джонсон.
Примерно за неделю до этого Джонсон утверждал, что американская сторона предоставит Украине финансовую поддержку в сфере безопасности в 2020 году, если предусмотренная конгрессом выплата $250 млн не будет осуществлена в 2019 году.
Рон Джонсон входит в так называемый "Кокус (объединение законодателей по интересам - "Газета.Ru") по Украине". 3 сентября он и его коллеги направили в администрацию США совместное письмо с призывом не отказываться от предоставления военной помощи Украине. Послание было адресовано директору административно-бюджетного управления Белого дома Мику Малвэни. Свои подписи под документом, помимо Джонсона, поставили республиканец от штата Огайо Роб Портман, демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин, демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин и демократ от штата Коннектикут Ричард Блюментал. Текст письма разместили на сайте Портмана.
"Финансовая помощь США в сфере безопасности уже помогла переломить ситуацию в этом конфликте, и она необходима, чтобы обеспечить защиту суверенной территории этой молодой страны", - подчеркнули сенаторы.
Они обратили внимание, что выделение этих средств имеет постоянную поддержку и одобрение со стороны американского конгресса, который как раз и направляет деньги. "Мы настоятельно призываем вас поручить Пентагону незамедлительно направить эти средства [на военную помощь Украине]", - указали на сайте.
Как сообщил незадолго до этого телеканал CNN, в течение последних нескольких недель Вашингтон выражал намерение прекратить предоставлять Украине военную помощь в размере $250 млн. При этом представители СМИ уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. По данным телекомпании, президент США неоднократно говорил о возможности пойти на такой шаг.
Источники газеты Politico утверждают, что американское оборонное ведомство по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступило за его сохранение.
Министерство обороны США собирается заложить еще $250 млн на эти нужды на 2020 финансовый год, который начнется 1 октября, сообщал председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США, демократ от штата Вашингтон Адам Смит 10 июня во время презентации проекта американского военного бюджета. "В этом разделе $250 млн разрешено использовать для выполнения полномочий, разрешающих министру обороны оказывать правительству Украины содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой", - указали в законопроекте.
Если финансирование все же будет утверждено в таком объеме, Украина получит на $50 млн больше, чем в текущем году. Предполагается, что именно такая сумма будет потрачена на летальное оружие, призванное повысить обороноспособность страны. Остальные средства, в соответствии с планом, должны быть направлены на подготовку военнослужащих, логистическое обеспечение и поддержку в сфере военной разведки.
Лидия Мисник
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются