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12.09.2019
ЦАМТО

Крымский депутат призвал вернуться к вопросу о возврате военной техники Киеву

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Военные корабли ВМС Украины
Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя, январь 2018.
Источник изображения: Алексей Мальгавко/РИА Новости

ЦАМТО, 11 сентября. Некоторое потепление российско-украинских отношений может реанимировать передачу Киеву военной техники, находящейся в Крыму, заявил в интервью "РИА Новости" депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Как напоминает агентство, процесс передачи украинской военной техники из Крыма был прекращен в мае 2014 года в связи с началом вооруженного конфликта в Донбассе. На территории полуострова на сегодняшний день находятся около 50 кораблей и судов ВМС Украины, полтора десятка летательных аппаратов, в том числе МиГ-29, а также техника сухопутных войск.

"Потепление в отношениях между Москвой и Киевом может возобновить процесс передачи Украине военной техники: самолетов, кораблей и бронетехники. На сегодняшний день эти боевые единицы нуждаются в серьезном ремонте, после чего могут быть возвращены в армию и флот", – сказал Д.Белик.

Он напомнил, что в течение пяти лет Россия охраняла данную военную технику, не эксплуатируя ее.

"Сейчас все зависит от официального Киева: если захотят разморозить двусторонние отношения, то можно и возобновить передачу военной техники. Нам чужого не нужно, отдадим по команде. Не будет проблем и по допуску украинских "перегонных" команд. Судьба десятков кораблей и самолетов в руках украинской власти, и хочется верить, что в Киеве эту инициативу воспримут "с огоньком", – сказал депутат.

Он также считает, что процесс передачи военной техники реанимирует отчасти и производственные мощности Украины. "Появится возможность загрузить работой Николаевские верфи – а это тысячи рабочих мест", – цитирует "РИА Новости" Д.Белика.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
МиГ-29
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