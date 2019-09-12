Крымский депутат призвал вернуться к вопросу о возврате военной техники Киеву

ЦАМТО, 11 сентября. Некоторое потепление российско-украинских отношений может реанимировать передачу Киеву военной техники, находящейся в Крыму, заявил в интервью "РИА Новости" депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Как напоминает агентство, процесс передачи украинской военной техники из Крыма был прекращен в мае 2014 года в связи с началом вооруженного конфликта в Донбассе. На территории полуострова на сегодняшний день находятся около 50 кораблей и судов ВМС Украины, полтора десятка летательных аппаратов, в том числе МиГ-29, а также техника сухопутных войск.

"Потепление в отношениях между Москвой и Киевом может возобновить процесс передачи Украине военной техники: самолетов, кораблей и бронетехники. На сегодняшний день эти боевые единицы нуждаются в серьезном ремонте, после чего могут быть возвращены в армию и флот", – сказал Д.Белик.

Он напомнил, что в течение пяти лет Россия охраняла данную военную технику, не эксплуатируя ее.

"Сейчас все зависит от официального Киева: если захотят разморозить двусторонние отношения, то можно и возобновить передачу военной техники. Нам чужого не нужно, отдадим по команде. Не будет проблем и по допуску украинских "перегонных" команд. Судьба десятков кораблей и самолетов в руках украинской власти, и хочется верить, что в Киеве эту инициативу воспримут "с огоньком", – сказал депутат.

Он также считает, что процесс передачи военной техники реанимирует отчасти и производственные мощности Украины. "Появится возможность загрузить работой Николаевские верфи – а это тысячи рабочих мест", – цитирует "РИА Новости" Д.Белика.