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12.09.2019
Военное обозрение

Японский космический корабль не смог стартовать из-за пожара

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Японский грузовой космический корабль HTV-2 Kounotori 8 не смог стартовать к МКС из-за возникшего на стартовой площадке пожара. Об этом на своем сайте сообщает Национальное управление по исследованию космического пространства Соединенных Штатов (NASA).

Источник изображения: topwar.ru

Грузовой космический аппарат HTV-2 Kounotori 8, созданный Агентством аэрокосмических исследований Японии JAXA, вместо полета к Международной космической станции вынужден был остаться на земле из-за возникшего на стартовой площадке пожара. HTV-2 должен был улететь к МКС сегодня в 00:33 со стартовой площадки, расположенной в космическом центре на острове Танэгасима. Для запуска должна была быть использована ракета-носитель H-2IIB.

Предполагалось, что корабль доставит экипажу Международной Космической станции около 4 тонн груза, включая продовольствие. Также в списке были аккумуляторы для солнечных батарей МКС, и оборудование, необходимое для проведения десятков научных экспериментов.

H-II Transfer Vehicle (HTV), также известный как Kounotori, является японским вкладом в флот непилотируемых космических аппаратов, доставляющих грузы на Международную космическую станцию. Наряду с российским "Прогрессом", американскими Dragon и Cygnus и европейским ATV он пополняет запасы станции. Миссия Kounotori 8 (HTV-8), должна стать предпоследним полетом HTV, который должен быть заменен усовершенствованным космическим аппаратом HTV-X в начале 2020-х годов.

Первый аппарат этой серии HTV-1, запущенный 11 сентября 2009 года, провел шесть недель на МКС, прежде чем завершить свою миссию 1 ноября того же года. В свою очередь для носителя ракеты H-IIB этот полет является первым. Также это первое использование второй площадки стартового комплекса Yoshinobu.

Важный груз

Производимый Mitsubishi Electric, HTV имеет около десяти метров в длину и 4,4 метра в диаметре. Он имеет массу до 16 500 кг, и может перевозить до 1 900 кг негерметичного груза. HTV рассчитан на пять дней свободного полета, с возможностью семидневного резервного пребывания на орбите на случай возникновения проблем в ходе стыковки.

Основной тяговой силой для космического аппарата являются 4 двигателя IHI Corporation HBT-5. Кроме того, корабль имеет двадцать восемь реактивных маневровых двигателей Солнечные батареи на внешней поверхности космического аппарата предназначены для выработки энергии для его систем. Kounotori предназначен для перевозки как герметичных, так и негерметичных грузов в двух разных отсеках.

Важным грузом этой миссии являются литий-ионные батареи для солнечных панелей, которые заменят оригинальные никель-водородные блоки, работающие со дня запуска МКС. Согласно плану, старые модули впоследствии будут загружены на "грузовик" и вместе с ним сгорят в атмосфере.

На данный момент зарезервирована новая дата пуска. Корабль отправится к МКС в период с 12 по 31 сентября.

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Страны
Россия
США
Япония
Продукция
Cygnus ГККС
Falcon HTV-2
H-IIB
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Проекты
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