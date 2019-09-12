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12.09.2019
Lenta.ru

Российский Т-15 "Армата" назвали легкой целью

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Источник изображения: Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские БМ-03, "Управа-Корд" и "Арбалет-ДМ", белорусский "Адунок" и украинский БМ-1Б "Гром" представляют собой яркие образцы того, какими не должны быть современные боевые модули (БМ), пишет "Военно-промышленный курьер".

"В этих и других им подобных разработках рациональность отдана на откуп слепому копированию западных образцов, причем не самых боеспособных армий", — утверждает газета, оценивая подобные разработки как доказательство "регресса нашей конструкторской школы".

Еженедельник уверен, что подобная техника подходит лишь для парадов, где нужно "показать красоту оружия", и стрельб, призванных "продемонстрировать четкую работу механизмов". "Для реального же боя это категорически неприемлемо. БМ со слабым бронированием, какой бы огневой мощью он ни обладал, станет бесполезной вещью уже вскоре после начала боя. И прямых попаданий не надо: чтобы заклинило какой-нибудь механизм, достаточно угодить в него камушку", — пишет издание.

В качестве примера "боевых модулей российской разработки с серьезным бронированием" газета называет "Бумеранг-БМ", однако тут же замечает, что "и тут мы видим возвышающиеся над всем, как Александрийский маяк, блоки с оптико-электронным оборудованием". Необитаемый боевой модуль "Бумеранг-БМ" должна получить, в частности, боевая бронированная машина Т-15 на платформе "Армата".

"Торчащие тубусы противотанковых управляемых ракет в лучшем случае закрыты козырьком от дождя. Бронетехнику противника такой боеприпас может достать аж за пять километров, но осколками от близкого взрыва снаряда или СВУ [самодельное взрывное устройство], стрелкового оружия из засады будет поврежден так, что уже никуда не полетит", — пишет издание.

В августе "Военно-промышленный курьер" написал, что ряд систем вооружения танка Т-14 "Армата" требует дальнейшей апробации и опытной эксплуатации в войсках.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Продукция
Адунок
Арбалет-ДМ
Армата
Эпоха БМ
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1 комментарий
№1
12.09.2019 14:57
Поживём и увидим. В СССР таких вопросов не возникало при наличии Академий, НТК и др. Где проект прежде чем увидеть свет обкатывали по полной. А теперь наши "эффективные менеджеры "содрали американскую систему и теперь плоды этого расхлёбывать другим.
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