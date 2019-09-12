Беспилотная лошадка

Военный эксперт Антон Лавров — о том, какие тяжелые БПЛА составят основу российского воздушного флота

Прошедший август оказался богат на премьеры российских тяжелых беспилотников. Поэтому первый полёт модифицированного варианта БПЛА "Альтиус-У" оказался в тени своего старшего собрата — 20-тонного "Охотника". А между тем событие это не менее знаковое. Именно более "скромным" аппаратам "Альтиус-У" и "Орион" предстоит составить основу флота наших тяжелых беспилотников.

Реактивный "Охотник", созданный с использованием технологий малозаметности, — инструмент для сражений между развитыми в военном плане государствами. Техническая сложность и бескомпромиссные требования к характеристикам потребуют потратить на его испытания и доведение до финального облика еще много лет. Да и из-за дороговизны таких машин никогда не будет много.

7-тонный винтовой "Альтиус" с эффективными и экономичными дизельными двигателями мало чем уступит ему в самых распространенных сейчас типах конфликтов малой интенсивности, контртеррористических и противоповстанческих действиях. Именно для таких задач созданы и почти все их зарубежные аналоги, пользующиеся большим спросом на международном оружейном рынке.

Сравнительная простота конструкции и аппаратуры позволяют надеяться, что поставить "Альтиус" на вооружение удастся гораздо быстрее, чем "Охотника". Да и иметь их в войсках можно будет в большем количестве.

Разработка "Альтиуса" официально стартовала еще в 2011 году, когда на проведение научно-исследовательских работ по нему Минобороны выделило 1 млрд рублей. Еще 3,6 млрд проект получил при переходе в ноябре 2014 года к следующему этапу — проведению опытно-конструкторских работ. Были построены три прототипа беспилотника и в 2016-м начаты его летные испытания.

К сожалению, затем новую и остро необходимую машину ожидало множество неприятных сюрпризов. В их число вошли и арест главного конструктора разрабатывавшего беспилотник ОКБ им. Симонова, и проблемы с доступом к попавшим под санкции германским двигателям и некоторым комплектующим.

Выбранный для оснащения нового беспилотника немецкий дизельный поршневой двигатель RED A03 создал выходец из России при поддержке наших же инвесторов. При отсутствии на то время отечественных альтернатив выбор этого эффективного двигателя был оправдан. Но санкции, введенные против РФ после 2014 года, поставили его получение под удар. Производство полностью локализованной российской версии на мощностях корпорации "Иркут" еще предстоит наладить.

В сентябре 2018 года после проведения комплексного аудита контракт на проведение ОКР был расторгнут по инициативе Минобороны. Гендиректора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина обвинили в хищении и мошенничестве. Опытно-конструкторскую работу по созданию доработанного "Альтиуса" передали АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), которое уже имеет серьезный опыт серийного производства средних БЛА "Форпост" и их модернизации.

Все это вызвало сомнения в том, что проект вообще удастся довести до конца. Но состоявшийся первый полёт "Альтиус-У" не только подтвердил, что, несмотря на все проблемы, проект жив. Он продемонстрировал серьезное продвижение вперед. Для отечественных БЛА настоящей революцией стало появление на модернизированном беспилотнике двусторонней спутниковой связи. Теперь он в полной мере сможет реализовать свои возможности по длительному полету. Ограничителем радиуса действия становится только топливо.

Принятие "Альтиуса" на вооружение будет особенно важно для морской авиации. Сегодня ее пилотируемых самолетов и беспилотных "Орланов" с "Форпостами" недостаточно для эффективного контроля дальней зоны. Появление "Альтиус-У" на Камчатке, в Крыму и на Северном флоте поможет возродить морскую разведывательную авиацию на новом техническом уровне. Оптических, радиотехнических и радиолокационных средств нового БЛА достаточно не только для самостоятельного нахождения морских целей, но и для наведения на них любых средств поражения в реальном времени.

Большая боевая нагрузка позволит БЛА и самому применять тяжелые ракеты, несущие опасность даже для крупных боевых кораблей. Беспилотники такого класса крайне полезны на море также для поисково-спасательных задач, контроля эксклюзивной экономической зоны, борьбы с браконьерством и контрабандой.

Но нигде так остро не ощущается необходимость в разведывательно-ударных машинах класса "Альтиуса", как в Сирии. Вооруженный управляемыми боеприпасами БЛА сможет сутками барражировать в режиме "свободной охоты" и не только своевременно обнаруживать противника, но и за считанные минуты а то и секунды наносить по нему прицельный и неотразимый удар. В той же Сирии всего несколько единиц таких беспилотников способны полностью парализовать перемещения техники боевиков по фронту в несколько десятков километров.

7 т максимальной взлётной массы позволяют "Альтиус-У" нести до 2 т боевой нагрузки. Но даже пара полутонных планирующих "умных" бомб делает его несравнимым по разрушительному потенциалу с меньшими беспилотниками.

Успех с созданием такого тяжелого БЛА должен стать наглядной демонстрацией возможностей российской науки и авиапрома. Сейчас ударные аппараты подобного класса есть только у США. Но "Альтиус-У" по боевой нагрузке и возможностям превзойдет даже новейший ударник Wing Loong II, начавший поступать в войска Китая в прошлом году. Турецкий аппарат аналогичного класса и вовсе пока находится лишь в планах.

Антон Лавров — военный эксперт

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