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12.09.2019
Военно-промышленный курьер

В России появятся свои вертолетоносцы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Два универсальных десантных корабля (УДК) водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в 2020 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Он добавил, что головной корабль планируется сдать флоту до завершения текущей госпрограммы вооружения, то есть до конца 2027 года.

Другой источник сказал, что корабли смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.

"Разработка технического проекта по новым кораблям находится в финальной стадии, после ее завершения, в ближайшие месяцы, будет подписан контракт на постройку УДК", - говорит источник.

Завод "Залив" в Керчи имеет стапельное место для постройки судов длиной до 300 м и шириной до 50 м, что позволяет ему строить корабли водоизмещением более 150 тыс т.

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести большую группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 - у американских типа Wasp), а также перевозить от нескольких сотен до тысячи и более человек морской пехоты.

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Страны
Россия
США
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Залив СЗ
Проекты
2020-й год
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