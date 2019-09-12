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12.09.2019
Lenta.ru

В Крыму построят первые российские вертолетоносцы

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Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года. Об этом агентству ТАСС рассказали два источника в кораблестроительной отрасли.

По их словам, корабли будут обладать водоизмещением до 15 тысяч тонн. УДК смогут перевозить более 10 вертолетов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.

Один из собеседников агентства уточнил, что головной корабль планируется сдать флоту до завершения текущей госпрограммы вооружения — до конца 2027 года. Разработка технического проекта по новым кораблям находится в финальной стадии, после ее завершения, в ближайшие месяцы, будет подписан контракт на постройку

В августе 2018 года сообщалось, что в России не будут строить вертолетоносцы для своего военно-морского флота. Однако, по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в составе ВМФ России должны находиться корабли, способные нести вертолеты. Речь идет, в том числе, об авианесущих крейсерах, которые должны быть оснащены вертолетным крылом, а также десантных кораблях, где вертолеты будут применяться как средства высадки.

В 2011 году Россия заключила с Францией контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" — "Владивостока" и "Севастополя". В 2015-м договор был расторгнут из-за ситуации на Украине. В Кремле заявляли, что Франция перечислила средства, выплаченные Россией по контракту (речь идет о 950 миллионах евро), а после возврата оборудования Париж получит право собственности и сможет распоряжаться кораблями.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Залив СЗ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
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