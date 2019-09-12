В США разглядели неспособность России и ЕС высадиться на Марс

Парашютная система десантного модуля европейско-российской марсианской станции ExoMars-2020, не прошедшая удачного испытания, угрожает своевременному запуску одноименной миссии, пишет ArsTechnica.

Американское издание, ссылаясь на собственный источник, отмечает, что кроме двух неудачных испытаний парашютной системы, состоявшихся в мае и августе, был еще один тест, также закончившийся неудачей, о котором широкой общественности публично не сообщалось.

ArsTechnica отмечает, что за последние 60 лет на поверхность Марса была предпринята 21 попытка посадки, только восемь из которых завершились успешной работой спускаемого оборудования. Все оно было создано НАСА.

Испытания парашютной системы ExoMars-2020, проходившие в августе на шведском ракетном полигоне Эсрейндж, закончились неудачей — полноразмерный макет десантного модуля марсианской станции, поднявшись на высоту в несколько километров, разбился при посадке.

В октябре 2016 года демонстрационный посадочный модуль Schiaparelli миссии ExoMars-2016 разбился о поверхность Марса. Причиной инцидента стала ошибка системы управления, из-за чего у 577-килограммового аппарата преждевременно отключились тормозные ракетные двигатели.

Запуск ExoMars-2020 запланирован на 2020 год. Россия для миссии предоставит ракету "Протон-М", десантный модуль с посадочной платформой, а также научные инструменты для марсохода. Основное управление системами ExoMars-2020 будет осуществлять Европейское космическое агентство (ЕКА), которое передаст "Роскосмосу" посадочную платформу после схода с нее ровера.