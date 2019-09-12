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12.09.2019
Вестник Мордовии

Как американское ЦРУ в Афганистане купило секретный советский танк Т-62М

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Т-62М долгое время был основой бронетанкового парка ограниченного контингента Советских войск в Афганистане.

По сравнению с исходным образцом он имел усиленное бронирование башни, многослойные контейнеры которого бойцы прозвали "бровями Ильича". Передняя часть корпуса также серьезно укрепили и дополнительно защитили днище.

Танк получил усовершенствованную систему управления огнем с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем. Он также мог применять управляемые ракеты, запускаемые через ствол танкового орудия.

Разумеется, эта машина не была столь совершенной как Т-80У, Т-80У или Т-72Б, но оставалась секретной и могла представлять интерес для иностранных разведок из-за перечисленных новшеств, учитывая, что у тех же американцев была просто маниакальная страсть по коллекционированию различных образцов советской боевой техники.

Насколько известно, с момента поступления в 40-ю армию модернизированных "шестьдесят вторых" ни один такой танк не попал в исправном состоянии в руки противника.

Положение изменилось после вывода нашего контингента. Афганским правительственным войскам было передано большое количество различной боевой техники, в числе которой были и Т-62М. Через несколько месяцев один из этих танков бросили практически в исправном состоянии. Его захватили моджахеды, а затем переправили в Пакистан и продали там агентам ЦРУ, передавшим его в США для изучения.

Что любопытно, другие из переданных афганцам Т-62М успешно пережили падение режима Наджибулы, участвовали в междуусобных столкновениях, а потом освобождали Кабул от талибов.

Константин Обухов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Афганистан
Пакистан
США
Продукция
Т-62
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80У
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