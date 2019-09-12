США списывают старейшую ударную субмарину

Подводная лодка ВМС США класса "Лос-Анджелес" USS Olympia вернулась 8 сентября на базу Перл-Харбор-Хикем, завершив свое последнее оперативное развертывание.

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После 35 лет службы она в течение семи месяцев осуществляла кругосветное плавание в интересах национальной безопасности.

Все, кто присутствовал на борту, впервые участвовали в кругосветке

- пояснили в рядах офицерского состава, отметив, что путь АПЛ проходил через Гавайи, Панамский канал, Гибралтарский пролив и Суэц.

Теперь субмарине предстоит перебраться в Бремертон, штат Вашингтон, где она пройдет процедуры списания и дезактивации.

Плавание вокруг света на самой старой в нашей стране действующей атомной подводной лодке класса "Лос-Анджелес" является свидетельством долговечности и устойчивости конструкции субмарины, а также говорит о стойкости и высоком боевом духе экипажа

- отметил Бенджамин Селф, командир "Олимпии".

Данная субмарина была заложена 31 марта 1981 года и введена в эксплуатацию 17 ноября 1984 года. Всего были построены 62 ударные АПЛ данного типа. Предыдущей списанной лодкой (в июле 2018 года) была USS Bremerton. Таким образом, после вывода из эксплуатации "Олимпии" в строю останется 30 единиц.