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12.09.2019
Интерфакс-АВН

Ким Чен Ын руководил испытаниями сверхгабаритной реактивной системы залпового огня

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын.
Источник изображения: REUTERS/KCNA

Гонконг. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал и руководил тестовым запуском сверхгабаритной реактивной системы залпового огня во вторник утром, сообщило ЦТАК.

"Верховный лидер отметил, что система вооружения сверхгабаритной реактивной системы залпового огня была окончательно проверена с точки зрения боевых операций, характеристики траектории, точности и функции самонаведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ким Чен Ын высоко оценил "патриотизм и верность партии ведущих чиновников, ученых и техников" в области национальной обороны, которые "приносят один за другим рекордные успехи" в развитии сверхгабаритной реактивной системы залпового огня КНДР и выразил им благодарность.

"Он обозначил ближайшие задачи и пути вывода на высший уровень производства современного тактического управляемого оружия, в том числе сверхгабаритных реактивных систем залпового огня", - сообщает ЦТАК.

Во вторник военные Южной Кореи заявили, что КНДР дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря.

Согласно сообщению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, снаряды были выпущены в 6: 53 (00:53 по мск) и 7: 12 (1:12 по мск) из района близ города Кэчхон в провинции Пхенан-Намдо примерно в 80 км к северу от Пхеньяна.

Военные уточнили, что оба снаряда пролетели около 330 км в восточном направлении.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
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