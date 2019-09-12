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12.09.2019
Военное обозрение

F-35 показали себя при "ковровой" бомбардировке

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Американская авиация с участием новейшего самолета F-35 нанесла 10 сентября массированный удар по иракской территории. Высокоточные боеприпасы прекрасно показали себя в ходе данной "ковровой" бомбардировки, считает The War Zone.

Источник изображения: topwar.ru

Соответствующее видео было выложено Пентагоном. Как указывается, в качестве цели выступил остров Канус, расположенный на Тигре. На его поверхность было сброшено 36 тонн бомб в попытке "лишить ИГИЛ [запрещено в РФ] способности прятаться в густой растительности". Остров, как поясняется, являлся транзитным пунктом для боевиков.

При этом неясно, каких именно целей достигла данная операция, участие в которой приняли F-15E и F-35.

Вслед за авиаударами последовала наземная операция по разминированию, которую проводил 2-й батальон иракских ССО

- отмечается в пресс-релизе.

Как считает The War Zone, представленный военным ведомством видеоматериал содержит признаки применения высокоточных средств поражения: боеприпасы "ложатся" на практически равном удалении друг от друга. При этом на кадрах замечены управляемые бомбы GBU-31/B, каждая из которых весит примерно 900 кг. То есть ориентировочно было сброшено 40 боеприпасов данного типа.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Продукция
F-15
F-35
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