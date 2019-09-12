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12.09.2019
ТАСС

В Японии отменили запуск космического грузовика к МКС

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Космодром Танэгасима
Космодром Танэгасима.
Источник изображения: © EPA/Korea Aerospace Research Institute

Запуск отменили из-за пожара, который произошел рядом со стартовой площадкой космодрома Танэгасима

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Запуск тяжелой ракеты H-2B с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8" (яп. "Аист-8") к Международной космической станции (МКС) был отменен в среду из-за пожара, произошедшего рядом со стартовой площадкой. Об этом объявило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Сообщается, что пожар произошел рядом со стартовой площадкой космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима, откуда должен был быть произведен запуск. Возгорание, о причинах которого на данный момент не сообщается, было ликвидировано. В настоящий момент специалисты проверяют, не получила ли ракета повреждений в результате инцидента. Сообщается, что о новой дате запуска будет объявлено позднее.

"Конотори-8" должен был доставить на станцию разработанный совместно с Sony аппарат для осуществления оптической телекоммуникации с Землей. Тестирование этого устройства планировалось провести до конца текущего года. Также корабль должен был взять на борт два микро-спутника для исследования космоса, оборудование и грузы, необходимые для жизнеобеспечения членов экипажа станции.

Предыдущий запуск беспилотного грузовика этой серии в МКС был успешно осуществлен в ноябре прошлого года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Япония
Продукция
H-IIB
Компании
JAXA
Проекты
МКС
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