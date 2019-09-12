В Татарстане заложат новый корабль-носитель "Калибров"

Москва. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Торжественная церемония закладки нового малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800, состоится в среду на Зеленодольском заводе им А.М.Горького в Татарстане, сообщает пресс-служба верфи.

"Состоится торжественная церемония закладки корпуса 5-го из серии малого ракетного корабля проекта 22800 (разработчик АО "ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург)), которому приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России присвоено наименование "Тайфун", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны, в закладке корабля примет участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. В рамках визита он также "проверит ход строительства надводных кораблей на Зеленодольском судостроительном заводе".

Планируется, что Евменов осмотрит производственные мощности Зеленодольского судостроительного завода, заслушает доклады руководства предприятия и судостроительной корпорации "Ак Барс" о ходе выполнения гособоронзаказа по линии ВМФ, в частности, по строительству малых ракетных кораблей проекта 22800 и патрульных кораблей проекта 22160.

МРК проекта 22800 "Каракурт" оснащены современными комплексами управления, РТВ, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными ЗРК. Главным оружием кораблей проекта является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".