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12.09.2019
ТАСС

Испытания робота "Федора" после полета начнутся 11 сентября

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

На носителе информации у робота записано много данных, которые предстоит проанализировать

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Послеполетные испытания робота "Федора" (Skybot F-850) начнутся в среду в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров.

"Испытания начинаются по факту завтра и продлятся, думаю, пару дней. Среда-четверг, я думаю, проведут испытания, а дальше будем смотреть, какие дальнейшие направления в работе", - сказал Дудоров.

По словам исполнительного директора компании, на носителе информации у робота записано много данных, которые предстоит проанализировать. "Как получим информацию, проанализируем, тогда уже будет какое-то совещание, будем принимать решение, что же делать дальше, куда двигаться", - пояснил он.

Робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который летал на Международную космическую станцию (МКС), получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находился "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Стыковка с МКС произошла 27 августа со второй попытки.

Во время полета до МКС робот передавал телеметрическую информацию. После стыковки со станцией российские члены экипажа провели с ним ряд экспериментов. "Федором" управлял Александр Скворцов с помощью специального костюма-аватара, а Алексей Овчинин контролировал процесс. Робот работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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