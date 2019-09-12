Старые вопросы нового облика: чего ждать от МиГ-35

Экспортный потенциал новой машины на платформе МиГ-29 вызывает сомнения

На прошедшем авиасалоне МАКС-2019 одной из немногих действительно неожиданных новинок стал МиГ-35 в новой, "экспортной", модификации. Вновь модернизированный МиГ-29 выставлялся на отдельном помосте и активно пиарился, но это только заставляет в очередной раз задуматься о его судьбе. "Известия" оценили постсоветский опыт "МиГа" и его перспективы.

Пропущенное время

Более дорогостоящий и тяжелый сослуживец-конкурент "МиГа" — Су-27 был малоизвестен в советские годы и не поставлялся на экспорт (первый контракт — с Китаем успели заключить еще при СССР, но поставки начала уже Россия), но в своих модернизированных версиях стал настоящим мировым бестселлером и символом современной российской авиации. МиГ-29, напротив, был популярен в 1980-е годы, активно поставлялся в дружественные страны, долгое время в западной культуре оставался синонимом истребителя русского производства (обычно в руках врагов бравых главных героев фильмов и игр), но после распада СССР не снискал большого успеха.

Во многом причинами успеха "Сухих" стала активная, инициативная и смелая работа по развитию и продвижению машин в новом, глубоко модернизированном облике, которая велась совместно силами конструкторского бюро, иркутского и комсомольского авиазаводов. Компания "МиГ" же после удачного и, без всякого сомнения, прорывного для российской оборонки контракта с Малайзией в 1994 году, судя по всему, почила на лаврах, что привело к занятию ключевых потенциальных рынков более тяжелыми истребителями Сухого.

Советский многоцелевой истребитель четвертого поколения МИГ-29, 1988 год Источник изображения: Фото: РИА Новости

Сыграло роль и то, что в 1990–2000-е годы активно распродавались МиГ-29 советского выпуска из наличия ВВС Беларуси и Украины, с которыми машинам нового выпуска было сложно конкурировать по цене. Казалось, прервавший эту паузу контракт 2006 года с Алжиром на новую модификацию МиГ-29СМТ с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО) и значительно увеличенным запасом топлива (наиболее заметным отличием этой модификации стал большой "горб" накладного топливного бака за кабиной) обернулся неприятным скандалом — заказчик обвинил в продаже под видом новых машин бывших в употреблении или собранных из неиспользованного задела. В результате, дабы погасить скандал, пришлось выкупать истребители обратно (они были переданы российским ВВС), а алжирцы закупили несколькими партиями Су-30МКА.

Не будет большим преувеличением сказать, что будущее семейства МиГ-29 спасли индийские авианосные амбиции. Приобретя в 2004 году в России авианесущий крейсер "Адмирал Горшков", который после модернизации, в первую очередь заключавшейся в оснащении трамплином и аэрофинишерами, получил имя "Викрамадитья", ВМС Индии должны были закупить для него подходящие истребители. Палубный вариант МиГ-29 стал естественным выбором: он был меньше и легче единственного реального конкурента — Су-33, что было критично для куда меньшего, чем "Адмирал Кузнецов" индийского авианосца. В соответствии с индийскими требованиями была разработана новая палубная версия истребителя, которую важно не путать с проходившей испытания в советское время. Был кардинально обновлен планер, увеличен запас топлива, обновлено БРЭО и расширен арсенал средств поражения размещаемых теперь на восьми узлах подвески вместо шести. Уникальной особенностью МиГ-29К/КУБ (одно и двухместной версий соответственно) является то, что у нее всегда, вне зависимости от количества мест, длинный, "двойной", фонарь кабины. В одноместной версии вместо второго пилота размещается дополнительный топливный бак.

Индия закупила двумя контрактами 45 истребителей, чего достаточно для формирования авиагруппы "Викрамадитьи" и находящегося в достройке, несколько меньшего по размерам, "Викранта", который построен по схожей с российскими кораблями схеме (что неудивительно, так как проектировался он в том числе и Невским проектно-конструкторским бюро). Вслед за ним индийцы планируют построить тяжелый "Вишал" — уже с электромагнитными катапультами. Но учитывая крайне медленные темпы строительства и чудовищные задержки с "Викрантом", сомнительно, чтобы эти мечты воплотились раньше 2030-х годов.

Самолеты МиГ-29К ВМС Индии на палубе авианосца "Викрамадитья" Источник изображения: Фото: REUTERS/Shailesh Andrade

Для российской стороны важно, что вновь, как с Су-30МКИ, удалось за индийский счет разработать, испытать и запустить в серию полезную для себя машину. Для ВМФ России в 2012 году был подписан контракт на 24 машины, которые были поставлены в последующие годы. Это стало куда более практичной покупкой, чем заключенный в 2014 году контракт на 16 менее продвинутых МиГ-29СМТ, который на фоне закупок "Сухих" десятками и наконец-то выстраивающейся унификации парка тактической авиации ВВС России выглядел слишком очевидной "поддержкой производителя".

Еще более полезным стало то, что МиГ-29К/КУБ стал не просто палубной машиной — в этой ипостаси он имел бы заведомо очень малый рынок, а основой для нового поколения "Двадцать девятых". В первую очередь — МиГ-29М/М2, фактически сухопутную модификацию К/КУБ, отличающуюся только отсутствием специфических систем, необходимых для морского базирования. Полсотни машин в этом облике закупил Египет, что стало самым крупным контрактом для корпорации "МиГ" за долгие годы. Дабы заинтересовать МО России и других потенциальных покупателей, предлагается развитие этой машины под уже традиционным именем МиГ-35.

Истребитель Шрёдингера

Индекс МиГ-35 использовался в маркетинговых целях поочередно в отношении нескольких вариантов глубоко модернизированного МиГ-29. Наиболее часто его связывают с самолетом, предлагавшимся на индийский конкурс MMRCA и не попавшим в финал. Вопрос, почему MMRCA сначала закончился выбором французской машины Dassault Rafale, а в итоге фактически провалился, так как вместо двухсот (с учетом опциона) машин с освоением лицензионной сборки купили всего 36 в сборе, тянет на отдельное обсуждение (ранее "Известия" рассказывали о его перипетиях). Уверенно можно сказать, что в значительной мере обеспечили победу Rafale (для чего индийцы "удивительно наивно поверили" на первом этапе конкурса заниженной в разы цене) политические предпочтения находившейся у власти администрации и курс на намеренную диверсификацию поставщиков.

Но вернемся к МиГ-35. За время, прошедшее с тендера MMRCA, проект развивался и корпорация взяла курс на активное продвижение истребителя на внутренний рынок, вероятно, считая — что в целом является общемировой практикой, — что закупка на родине подтолкнет интерес иностранных покупателей. Попытки продать МиГ-35 Минобороны России превратились в многолетнюю эпопею, в ходе которой госзаказчик продолжал из года в год "не отказываться" от покупки истребителя, но и не подписывал контракта. Отчаянные усилия, которые предпринимались, дабы отбиться от перспективной машины, становятся понятны, если взглянуть на состав авиапарка — новый "МиГ" интересен в первую очередь эксплуатантам "классических" МиГ-29, которые смогут максимально безболезненно и удобно обновить свою матчасть. ВВС России же уже практически лишились оригинальных МиГ-29, либо сократив авиачасти с ними, либо заменив "МиГи" в этих полках на Су-30СМ. В обозримой перспективе в строю останется лишь небольшое количество МиГ-29СМТ, имеющих большой запас ресурса и не требующих замены. При этом МиГ-35 обладает, очевидно, более скромными боевыми возможностями, чем даже Су-30СМ (не говоря уже о Су-35С), а будучи не унифицированным с основными машинами и закупаемым, очевидно, в небольших количествах — большие девать просто некуда, — вряд ли будет экономным решением.

МиГ-35 — российский перспективный многофункциональный легкий истребитель поколения "4++" Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В дополнение ко всему усложнился вопрос проведения грани между МиГ-29М/М2 и МиГ-35. Ранее за рубикон принималось оснащение истребителя новым радаром с активной фазированной антенной решеткой — важнейший компонент современного БРЭО, да и другие внятные отличия между фактически "комплектациями" одной платформы (МиГ-35 сохранял тот же планер от корабельной машины) если и были, то просто широко не оглашались. Но было заявлено, что как минимум первые машины для российских ВВС будут поставляться с радаром, как в предыдущих версиях, так что присвоение им нового индекса выглядело сугубо маркетинговым ходом.

Тем не менее с расчетом на раскрутку как экспортного продукта было заключено два контракта на — в общей сложности — четыре предсерийные машины. В 2017 году МиГ-35 был директивно объявлен главной звездой МАКСа, что, впрочем, не дало мгновенных результатов. Только в 2018 году на форуме "Армия" был заключен контракт на первую серию для ВКС России из... шести истребителей. В государственных испытаниях, которые планируется завершить зимой, сейчас участвуют по меньшей мере три предсерийных истребителя.

И вот на МАКС-2019 РСК "МиГ" представляет МиГ-35 в "экспортной модификации" — учитывая, что он вообще всегда был в первую очередь экспортным проектом, будем далее называть — "в новом облике". И эта неожиданная премьера пробуждает острожный оптимизм. Почему?

Во-первых, микояновцы наконец-то занялись оптимизацией планера. В частности, известно о крыле большей площади и увеличенном хвостовом оперении. Планер корабельной машины со складным крылом и специфической механизацией (в частности, огромными закрылками) и избыточным усилением конструкции (в расчете на "жесткие" палубные посадки) для сухопутного самолета неидеален. Есть информация, что на готовых машинах "нового облика" могут зайти в изменениях планера дальше, чем на показанном демонстраторе, который был переделан из имеющегося в наличии борта. По крайней мере, теперь не будет путаницы между МиГ-29М/М2 и МиГ-35: главное отличие — новый планер.

Во-вторых, анонсировали в очередной раз намерение установить БРЛС с АФАР. В который уже раз, конечно, но настойчивость в обещаниях говорит о том, что от нее хотя бы не отказались. Кроме того, по меньшей мере обновлено кабинное оборудование. Также машину в очередной раз демонстрировали с прицельно-навигационным контейнером — осталось только дождаться их закупки для наших ВВС.

МиГ-35 во время демонстрационного полета Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В-третьих, всё получившееся могут сколько угодно называть экспортной модификацией, но нужно учитывать, что говорилось это на площадке авиасалона, где практически все экспонаты официально — экспортные модификации. Даже комплексный натурный стенд Су-57 был показан как Су-57Э. Учитывая, что мы видели только предсерийные машины, есть робкая надежда, что уже первая серия для ВКС России будет в "новом облике". А если не они, то следующие уж точно.

В-четвертых, экспортные перспективы, судя по всему, сохраняются, особенно если продемонстрировать развитие проекта. Индийцы активно говорят о срочной закупке небольшой партии МиГ-29 для пополнения убыли, причем чуть ли не из наличия — но дело в том, что из наличия им продавать особо нечего, кроме МиГ-29СМТ (причем включая повидавшие Алжир, что станет серьезным ударом по гордости индийцев). Малайзия обсуждает возможность замены поставленных в середине 1990-х МиГ-29N. Потенциально закупить дополнительную партию может Египет, которому по политическим причинам сегодня может быть непросто заменять наиболее старые из своих F-16 на западные машины (с американским противодействием столкнулись, например, французы, пытающиеся продать Каиру вторую партию Rafale). Потенциальными эксплуатантами могут стать, когда это позволят политические обстоятельства, Сирия и Иран. Вскоре после окончания МАКС-2019 появились неподтвержденные пока сообщения о контракте на поставку 14–16 новых самолетов Алжиру, возможно, в варианте МиГ-29М/М2. На серьезность планов по экспорту машины указывает то, что продвигается и поддерживается проект явно не только силами корпорации.

Конечно, пока мы знаем о "новом облике" МиГ-35 очень мало. Даже его страница на сайте РСК выдает теперь только — "информация обновляется...". Одно понятно: он, вероятно, станет последней попыткой реанимировать семейство МиГ-29. Если не добиться успеха в течение ближайших лет, то программу, очевидно, будет пора закрывать — одновременно выпускать полноценной серией Су-57 и делать штучные прототипы очередной итерации "глубоко модернизированного МиГ-29" в середине 2020-х годов будет уже совсем фантасмагоричным. Остается надеяться, что инженеры и менеджеры РСК "МиГ" наконец-то дали верный ответ на проклятый вопрос, который у программы развития МиГ-29, в отличие от русской литературы, был всегда всего один — что сделать, чтобы его наконец-то начали массово покупать?

Александр Ермаков