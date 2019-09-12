Абонентская расплата: армейские дроны найдут цель по сигналу сотового

В российской армии появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу сотового телефона и навести на него артиллерию или авиацию. Новые дроны вошли в состав комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-3". Эти аппараты способны вычислить абонента не только при звонке или отправке SMS-сообщений, но и в случае, если мобильник выключен. Техника уже опробована на полигонах Оренбургской области и в Таджикистане, сообщили источники "Известий" в Минобороны. По их словам, первые учения с применением новых беспилотников "Орлан-10" прошли этим летом и были признаны успешными.

В российской армии появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу сотового телефона и навести на него артиллерию или авиацию. Новые дроны вошли в состав комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-3". Эти аппараты способны вычислить абонента не только при звонке или отправке SMS-сообщений, но и в случае, если мобильник выключен. Техника уже опробована на полигонах Оренбургской области и в Таджикистане, сообщили источники "Известий" в Минобороны. По их словам, первые учения с применением новых беспилотников "Орлан-10" прошли этим летом и были признаны успешными.

В Оренбургской области по сигналам сотовой связи дронами были обнаружены замаскированные позиции условного противника. "Орланы" в режиме реального времени передали координаты минометным и гаубичным подразделениям, после чего артиллеристы успешно уничтожили условного врага. В Таджикистане для расчетов "Леера-3" и минометчиков 201-й военной базы задачу усложнили. Им предстояло обнаружить и уничтожить в предгорьях Памира высокоманевренную группу противника. С заданием техника и расчеты справились без проблем — "пикап" условных боевиков был найден и обезврежен на горном серпантине.

"Орлан"-аналитик

Комплекс "Леер-3" представляет собой три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) "Орлан-10" и пункт управления на высокопроходимом грузовике КамАЗ-5350. До недавнего времени главной задачей дронов было подавление вышек сотовой связи. Для этого на них устанавливались специальные "глушилки" и одноразовые передатчики помех, которые сбрасываются на землю рядом с вышками. Подавив базовые станции, беспилотники могли при определенных условиях заместить их и отправлять абонентам SMS-сообщения. Новая аппаратура, установленная на "Орланы-10", серьезно расширила возможности комплекса. Теперь они могут подключаться к станциям операторов сотовой связи, находясь в полете. При этом дроны "научили" не только контролировать весь входящий и исходящий трафик, но и анализировать его.

— Действует новая армейская система достаточно просто, — рассказал "Известиям" гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков. — Аппаратура, установленная на беспилотники, дистанционно подключается к базовой станции и перехватывает поток информации. В случае если мобильный телефон включен, его местоположение с точностью до нескольких метров можно будет узнать сразу же — по номеру. Дальше в режиме реального времени беспилотник передает координаты абонента на базовую станцию "Леера".

Оттуда координаты попадают в автоматизированную систему управления войсками (АСУ), к которой подключены артиллеристы, летчики и расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов.

— Электроника поможет выбрать оружие поражения и время нанесения артиллерийского, авиационного или ракетного удара, — пояснил "Известиям" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Особенно востребованы новые возможности средств РЭБ будут во время локальных конфликтов. Надо отметить, что элементы ударной системы ранее были опробованы в Сирии.

Уйти от удара в этом случае практически невозможно. От обнаружения до огневого налета пройдут считаные минуты, а пока артиллеристы, ракетчики или летчики будут готовиться к атаке, дрон продолжит обновлять координаты цели в режиме реального времени.

Работа на расстоянии

Технические характеристики беспилотника "Орлан-10" позволяют проводить скрытые и продолжительные поисково-разведывательные операции. Этот беспилотник относится к классу средних, радиус его действия — до 120 км. Машина способна находиться в воздухе до 14 часов, поднимаясь на высоту до 5000 м. Причем беспилотнику необязательно приближаться к вышке сотовой связи — всю информацию он может "снять" на значительном удалении от нее.

Кроме того, "Орланы" могут применяться и группами по две-три машины. В таком случае один из аппаратов ведет визуальную разведку на расстоянии 1–1,5 км от земли, второй несет средства РЭБ или прослушки, а третий — с высоты 4,5–5 км ретранслирует информацию на базу. Такая тактика позволяет взять обнаруженную цель еще и на визуальное сопровождение, а после нанесения удара убедиться в ее уничтожении.

В российских вооруженных силах сейчас активно формируются новые подразделения беспилотников. В нынешнем году отдельные отряды БПЛА были развернуты на Камчатке и Курилах. Они будут помогать общевойсковым соединениям, береговым ракетным противокорабельным комплексам "Бастион" и "Бал", а также морской пехоте. Новым дронам предстоит патрулировать прибрежную и ближнюю морскую зоны, а также оказывать поддержку спасателям в поиске терпящих бедствие кораблей и мониторить экологическую обстановку.