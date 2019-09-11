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11.09.2019
РИА Новости

Испытания "цифрового" боевого вертолета Ми-24П-1М продлятся до года

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Вертолет Ми-24П-1М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Вертолет Ми-24П-1М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Испытания первого модернизированного боевого вертолета Ми-24П-1М пройдут в одной из воинских частей Минобороны РФ в течение года, сообщил РИА Новости представитель концерна "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) Владимир Михеев.

Первые вертолеты типа Ми-24 стали поступать на вооружение в СССР еще в 1976 году.

"Минобороны нам определило техническое задание, и по этому техзаданию мы сделали первый экземпляр Ми-24П-1М. Мы забрали его из летной военной части, и он возвращается обратно в модернизированном варианте. Минобороны будет его эксплуатировать, испытывать примерно в течение года для подтверждения всех характеристик", - сказал Михеев.

По его словам, после модернизации вертолет Ми-24П-1М стал "реально цифровым" - заменено 90 процентов бортового радиоэлектронного оборудования. "Здесь заменено все: от пилотажных и навигационных систем, систем связи и управления до систем управления оружием. Здесь стоит принципиально новый бортовой комплекс обороны, автопилот от взлета до посадки, самостоятельный поиск и идентификация целей", - сказал Михеев.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-24
Компании
КРЭТ
Минoбороны РФ
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