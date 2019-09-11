Отставка Болтона повышает шансы на своевременную договоренность о продлении СНВ-3 - Косачев

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Шансы на своевременные договоренности о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) возрастают в связи с отставкой советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Надежда на продление СНВ-3 сохраняется до тех пор, пока продолжается его действие, то есть до февраля 2021 года. Но шансы на то, что необходимые договорённости будут достигнуты в срок и без лишней нервотрепки, как минимум, не сокращаются, а быть может, возрастают", - сказал Косачев "Интерфаксу" во вторник.

Так он ответил на вопрос, есть ли надежда на продление СНВ-3 в связи с отставкой Болтона.

По словам сенатора, Болтон - убежденный сторонник жесткости в американских подходах, он "всегда выступал против договорённостей в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, полагая, что они излишне ограничивают США и не дают им возможности демонстрировать своё превосходство".

"Не знаю, по этой ли причине Трамп уволил Болтона, но именно по этой причине лично я о его увольнении совершенно точно печалиться не собираюсь", - сказал Косачев.

Советник президента США по национальной безопасности Болтон покидает свой пост, сообщил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.