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11.09.2019
Lenta.ru

США "обновили" беспокоящий Россию объект в Румынии

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Источник изображения: Фото: Adel Al-Haddad / Inquam Photos / Reuters

Американские военные передислоцировали из Румынии в Германию мобильный комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), сообщает Defence Blog.

Таким образом, согласно изданию, Соединенные Штаты завершили техническое обслуживание и модернизацию наземной стационарной системы Aegis Ashore, которую в Румынии на время обновления заменял THAAD. Американские военные отдельно отмечают, что модернизация Aegis Ashore не добавила последней наступательных возможностей.

Советско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие 2 августа по инициативе Вашингтона.

В июле The New York Times написала, что НАТО рассматривает возможность усиления системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе после прекращения действия ДРСМД.

THAAD в Румынии был развернут в мае. В том же месяце "Военное обозрение" написало, что размещение THAAD в стране обусловлено неспособностью России подавить работу радара GBR (Ground Based Radar).

Унифицированные пусковые установки Mark 41 наземной стационарной системы ПРО Aegis Ashore способны запускать, кроме оборонительных противоракет, после небольшой доработки, наступательные крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России, что последняя считает нарушением ДРСМД.

Подвижный комплекс противоракетной обороны THAAD предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Поражение цели осуществляется путем кинетического перехвата. Головным разработчиком THAAD выступает американская военно-промышленная компания Lockheed Martin. Система серийно выпускается с 2008 года.

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Страны
Германия
Россия
Румыния
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
THAAD
Иджис
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
РСМД
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