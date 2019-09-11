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11.09.2019
Известия.ru

РФ восприняла сигнал стран НАТО об отсутствии планов по размещению ядерных ракет

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Spacex

Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что РФ услышала заявление НАТО об отсутствии планов по размещению ракет средней дальности в ядерном оснащении. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает ТАСС.

Грушко подчеркнул, что размещение американских ракет средней дальности в непосредственной близости от границ России повлияет на стратегический баланс. По его словам, европейцы тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы их континент не превратился в "некую платформу для размещения и пуска американских ракет".

"На сегодняшний день НАТО заявляет о том, что у них нет планов размещения ракет средней дальности в ядерном оснащении. Мы восприняли этот сигнал", — заключил он.

Ранее 10 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс согласовал набор мер для усиления обороны, однако это не касается размещения новых наземных ядерных ракет в Европе. Так он прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года из-за якобы нарушения договора со стороны России. При этом он не скрывал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая, а также тот факт, что Вашингтон намерен разработать новые виды вооружения.

Россия неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Таким образом, 2 августа из-за инициативы США соглашение прекратило свое действие.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
Проекты
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РСМД
Ядерный щит
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