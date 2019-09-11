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11.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Евросоюз создаст военно-космическое ведомство

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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: Kay Nietfeld / DPA / Global Look Press

Председатель нового состава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС образует новую военно-космическую структуру для помощи в консолидации, развитии и развертывании вооруженных сил.

"ЕС никогда не будет военным союзом но странам Евросоюза неоднократно говорили, что общее материально- техническое обеспечение для их вооруженных сил крайне важно", – сказала дер Ляйен, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Она также отметила, что НАТО всегда будет для ЕС системой коллективной безопасности.

Отмечать за создание структуры будете француженка Сильви Гулар, которая должна стать еврокомиссаром по безопасности, космосу и внутреннему рынку.

В июле французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в стране создадут военно-космическое командование.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Франция
Проекты
NATO
Евросоюз
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