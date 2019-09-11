Евросоюз создаст военно-космическое ведомство

Председатель нового состава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС образует новую военно-космическую структуру для помощи в консолидации, развитии и развертывании вооруженных сил.

"ЕС никогда не будет военным союзом но странам Евросоюза неоднократно говорили, что общее материально- техническое обеспечение для их вооруженных сил крайне важно", – сказала дер Ляйен, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Она также отметила, что НАТО всегда будет для ЕС системой коллективной безопасности.

Отмечать за создание структуры будете француженка Сильви Гулар, которая должна стать еврокомиссаром по безопасности, космосу и внутреннему рынку.

В июле французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в стране создадут военно-космическое командование.

Алексей Дегтярев