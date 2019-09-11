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11.09.2019
Интерфакс-АВН

В Австрии, Греции и Словакии недовольны антироссийскими санкциями больше, чем в других странах ЕС - опрос

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Евросоюз
Евросоюз.
Источник изображения: vpk-news.ru

Поляки и шведы, напротив, настроены жестко. Большинство европейцев за нейтралитет ЕС в случае конфликта США и РФ

Брюссель. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - В странах Евросоюза нет единого мнения относительно европейской санкционной политики в отношении России, свидетельствуют данные исследования аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям".

Согласно опубликованным во вторник результатам опроса, в большинстве стран ЕС санкции воспринимаются как "недостаточно жёсткие" или "сбалансированные". В Польше, Швеции, Дании, Испании и Румынии зафиксирована наибольшая доля граждан, которые считают санкционную политику ЕС в отношении РФ "недостаточно жёсткой". К примеру, в Польше такой позиции придерживаются 55%, а в Швеции - 46% респондентов.

Жители Нидерландов, Франции, Германии, Венгрии, Чехии и Италии разделились практически поровну в своей оценке антироссийских санкций.

В трех европейских странах - Австрии, Греции и Словакии - доля жителей, которые считают санкции против России "слишком жёсткими", больше, чем доля тех, кто придерживается мнения о "сбалансированной" или "недостаточно жёсткой" санкционной политике ЕС.

Кроме того, респондентам также задали вопрос о том, какую сторону должен будет, по их мнению, занять Евросоюз в конфликтных ситуациях между США и Россией. Согласно опросу, большинство европейцев хотели бы, чтобы ЕС занял нейтральную позицию в таком случае.

Данные опроса указывают, что, например, 33% опрошенных в Польше считают, что Варшава должна будет поддержать США. 45% - за нейтралитет. Занять сторону России в Польше готовы лишь 6%. Остальные респонденты затруднились ответить. Схожие соотношения показателей - в Дании, Чехии, Нидерландах, Франции, Испании, Румынии, Швеции, Италии и Венгрии.

Между тем, в Словакии доля тех, кто считает, что их страна должна занять сторону России, выше, чем число тех, кто выступил бы за поддержку Вашингтона.

Опрос для "Европейского совета по международным отношениям" провела компания YouGov. В нем приняло участие более 60 тыс. человек.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Австрия
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Испания
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Румыния
Словакия
США
Франция
Чехия
Швеция
Проекты
Евросоюз
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