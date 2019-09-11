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11.09.2019
Интерфакс-АВН

Турция обвинила США в принятии поверхностных мер по зоне безопасности в Сирии

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Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © EPA/PHILIPP GUELLAND

Стамбул. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - США предпринимают лишь поверхностные меры в рамках создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Associated Press.

"Мы говорим о союзнике, который не может действовать отдельно от террористической организации. В то время как он предпринимает поверхностные меры при работе с нами, он укрепляет свое сотрудничество" с сирийскими курдами, заявил Чавушоглу.

Террористами власти Турции считают курдских ополченцев, с которыми США сотрудничали в Сирии для борьбы с ИГ (запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что двое высокопоставленных представителей Пентагона прилетели в Турцию на переговоры по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии вблизи турецкой границы.

8 сентября военнослужащие Турции и США начали патрулирование в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

Анкара и Вашингтон в августе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Сирия
США
Турция
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