Турция обвинила США в принятии поверхностных мер по зоне безопасности в Сирии

Стамбул. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - США предпринимают лишь поверхностные меры в рамках создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Associated Press.

"Мы говорим о союзнике, который не может действовать отдельно от террористической организации. В то время как он предпринимает поверхностные меры при работе с нами, он укрепляет свое сотрудничество" с сирийскими курдами, заявил Чавушоглу.

Террористами власти Турции считают курдских ополченцев, с которыми США сотрудничали в Сирии для борьбы с ИГ (запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что двое высокопоставленных представителей Пентагона прилетели в Турцию на переговоры по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии вблизи турецкой границы.

8 сентября военнослужащие Турции и США начали патрулирование в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

Анкара и Вашингтон в августе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.