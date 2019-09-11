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11.09.2019
Интерфакс-АВН

ФАС предлагает не задействовать "регуляторную гильотину" в сфере госзакупок

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает не распространять действие "регуляторной гильотины" на сферу закупочного законодательства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомы с позицией ведомства.

"Распространение механизма "регуляторной гильотины" в отношении федерального государственного контроля в сфере госзакупок, закупок госкомпаний и закупок в рамках гособоронзаказа нецелесообразно", - процитировал источник позицию ФАС.

По словам источника, служба объясняет свою позицию тем, что закупочное законодательство (44-ФЗ, 223-ФЗ) является "новейшим современным законодательством" (в эти законы регулярно вносятся различные поправки - ИФ), а подзаконные акты не содержат обязательных требований по организации контроля.

"Контроль в сфере проведения госзакупок, закупок госкомпаний и гособоронзаказа осуществляется на основе прямых норм федеральных законов и практически не содержит подзаконных актов, - прокомментировал "Интерфаксу" позицию службы заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев. - Кроме того, законодательство о госзакупках и гособоронзаказе предусматривает осуществление контроля за расходованием бюджетных средств органами власти и бюджетными организациями, что не создает административной нагрузки на частный бизнес, а наоборот, защищает его интересы".

В пресс-службе Минфина, который является основным регулятором в сфере госзакупок, "Интерфаксу" отметили, что о применении механизма "регуляторной гильотины" в сфере 44-ФЗ и 223-ФЗ речь не идет.

"Вместе с тем, в связи с принятыми и планируемым к принятию изменениями предоставляется целесообразным рассмотрение вопроса об оптимизации сфер контроля в рамках указанных законов с целью исключения избыточного контроля, а также четкого разграничения полномочий органов контроля, - уточнили в министерстве. - Указанный вопрос также является актуальным в связи с внесёнными изменениями в положения Бюджетного кодекса, затронувшими полномочия по контролю, в том числе Федерального казначейства".

Как сообщалось, "регуляторная гильотина" - реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД), которая предусматривает отказ от устаревших нормативных актов в области КНД. Работы по этой реформе были активизировались в начале текущего года, после того как президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям.

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Страны
Россия
Компании
ФАС
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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