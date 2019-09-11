Войти
11.09.2019
ТАСС

Юрий Чайка назначил нового главу управления по надзору за ОПК

86
0
0
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Андрей Гуришев ранее возглавлял прокуратуру Новгородской области

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил новым руководителем управления Генпрокуратуры по надзору в сфере оборонно-промышленного комплекса Андрея Гуришева. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

"Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подписал приказ о назначении Андрея Вячеславовича Гуришева на должность начальника управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Андрей Гуришев родился в 1973 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский госуниверситет по специальности юриспруденция, в органах прокуратуры работает с 2001 года. В 2011-2012 гг. был заместителем прокурора Санкт-Петербурга, с 2012 года занимал должность заместителя прокурора Новгородской области, с июля 2017 года возглавлял прокуратуру Новгородской области. За успехи в службе награжден почетной грамотой генпрокурора РФ и именным оружием.

Прежний руководитель управления по надзору в сфере ОПК Дмитрий Демешин с июня этого года был назначен заместителем генпрокурора России, курирующим Северо-Кавказский округ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
03.03.2017
ОРКК войдет в состав Роскосмоса в течение трех месяцев
12.09.2016
"Я предлагаю доработать пилотируемый корабль для лунной экспедиции"
08.04.2015
Депутат Госдумы: сокращение оборонного бюджета не повлияет на обороноспособность РФ
26.08.2014
Акционерные общества раскроют сверху донизу
28.03.2011
Завершающая пятая партия двигателей Д-30КП-2 производства НПО "Сатурн" сдана китайскому заказчику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.09 00:55
  • 8
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 11.09 00:38
  • 2
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 10.09 23:17
  • 145
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 10.09 21:49
  • 15
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 10.09 21:23
  • 2
"Российскому F-35B" захотели поставить "полтора двигателя"
  • 10.09 21:14
  • 17
Азербайджан дал "зеленый свет" Израилю на авиаудары по Ирану со своей территории
  • 10.09 17:35
  • 16
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 10.09 13:32
  • 7
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
  • 10.09 13:29
  • 1
В Республике Корея спущен на воду ДВКД для ВМС Мьянмы
  • 10.09 13:27
  • 4
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 10.09 13:05
  • 4
Российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время
  • 10.09 11:03
  • 11
"Потеря визуального контакта": два Су-34 столкнулись в воздухе
  • 10.09 10:53
  • 38
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.09 10:48
  • 2
Пытавшиеся проникнуть на ключевое предприятие Роскосмоса интересны не только для полиции - Рогозин
  • 10.09 09:46
  • 1
Москва и Вашингтон продолжат деполитизированный диалог по противодействию терроризму - МИД РФ