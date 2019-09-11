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11.09.2019
Военное обозрение

ВМС США близки к введению в строй беспилотных минных тральщиков

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ВМС Соединенных Штатов близки к тому, чтобы создать полностью автономные минные тральщики. Об этом сообщает портал DefenseNews.

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морскому флоту Соединенных Штатов удалось успешно продемонстрировать работоспособные автономные системы морского разминирования. Один из компонентов представляет собой беспилотную лодку, которая обнаруживает угрозу с помощью сонара. Как только угроза обнаружена, судно классифицирует объект, и задействует другую систему, которая уничтожает мину. Информацию об этом публикует издание DefenseNews со ссылкой на Стивена Олсона, заместителя руководителя управления минной войны в военно-морском департаменте.

Убрать "человеческий фактор" и самого человека из потенциальной зоны повышенной опасности – с минного поля – является давней мечтой как флотского, так и армейского руководства многих стран. Помимо преимуществ повышения безопасности для военнослужащих, беспилотное разминирование ускоряет процесс, на сегодняшний день традиционно выполняемой обычными тральщиками с экипажем и высококвалифицированными водолазами.

Успешный тест открывает возможность сократить людские ресурсы, которые тратятся на разминирование, и вместо многочисленных специалистов в разных сферах, необходимых для процедуры, иметь в активе лишь небольшую группу операторов, которые могут наблюдать за целыми группами противоминных роботов. ВМС США пока скрывают детали успешного эксперимента.

В настоящее время военно-морской флот не может раскрыть какие-либо дополнительные подробности испытаний, помимо тех, что описал г-н Олсон.

- заявила пресс-секретарь ВМФ США лейтенант Бриттани Стивенс.

Задача - ускорить процесс разминирования

Системы автономного поиска мин представляют собой беспилотный надводный корабль Textron, размером с басовую лодку (маленькая лодка, используемая для спиннинговой рыбалки). На судне установлена гидролокаторная система Raytheon AQS-20 для обнаружения мин. Наконец, после того как оператор санкционирует уничтожение объекта, беспилотная подводная лодка Barracuda Expendable выпускается для захвата и уничтожения цели.

Если вы знакомы с минами, разминирование – это мучительно медленно. Когда руководство говорит:" Нам нужно расчистить минное поле ", а вы говорите:" Сколько у меня времени? " Они смотрят на часы. Я скажу им, что процесс может занять недели, а они ответят: "Нам нужно, чтобы это было сделано сейчас". Новые системы должны заметно ускорить процесс.

- сказал Олсон в своем выступлении на международной конференции в Лондоне, посвященной оборонным системам.

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Страны
США
Продукция
Barracuda
Компании
Raytheon
Textron
Проекты
Barracuda АПЛ
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