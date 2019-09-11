В Минобороны назвали сроки завершения госиспытаний ракетного комплекса "Ответ"

В 2020 году завершатся государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса "Ответ". Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

"Гидроприбор" начал опытно-серийное производство комплекса ранее в этом году. "Планируется завершить госиспытания этого комплекса в следующем году", — цитирует телеканал "Звезда" заявление замминистра по итогам посещения оборонных предприятий — концерна "Гидроприбор" и ЦНИИ "Электроприбор".

По словам Криворучко, "Ответ" создан для уничтожения подводных лодок. С помощью ракеты его боевая часть доставляется в нужный квадрат, отделяется от нее, а затем в автоматическом режиме ищет субмарину.

Комплексом планируется оснастить новые и модернизированные корабли класса "крейсер", "корвет" и "фрегат".

29 августа в России приступили к испытаниям гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон". Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что пока рано говорить о возможности создания "Циркона" для ударов по наземным целям, поскольку нужно завершить испытания в ее нынешнем варианте.