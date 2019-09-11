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11.09.2019
Известия.ru

В Минобороны назвали сроки завершения госиспытаний ракетного комплекса "Ответ"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В 2020 году завершатся государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса "Ответ". Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

"Гидроприбор" начал опытно-серийное производство комплекса ранее в этом году. "Планируется завершить госиспытания этого комплекса в следующем году", — цитирует телеканал "Звезда" заявление замминистра по итогам посещения оборонных предприятий — концерна "Гидроприбор" и ЦНИИ "Электроприбор".

По словам Криворучко, "Ответ" создан для уничтожения подводных лодок. С помощью ракеты его боевая часть доставляется в нужный квадрат, отделяется от нее, а затем в автоматическом режиме ищет субмарину.

Комплексом планируется оснастить новые и модернизированные корабли класса "крейсер", "корвет" и "фрегат".

29 августа в России приступили к испытаниям гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон". Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что пока рано говорить о возможности создания "Циркона" для ударов по наземным целям, поскольку нужно завершить испытания в ее нынешнем варианте.

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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Электроприбор
Персоны
Криворучко Алексей
Обносов Борис
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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