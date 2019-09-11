Гироскоп на новых физических принципах разрабатывает оборонное предприятие в Петербурге

Через три года на "Электроприборе" наладят массовое производство микромеханических гироскопов и акселерометров

Санкт-Петербург. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Оборонное предприятие АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" разрабатывает перспективные виды гироскопической техники для надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России, в том числе гироскоп на новых физических принципах и микромеханические гироскопы и акселерометры, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В числе важнейших разработок перспективных видов гироскопической техники, которые осуществляет "Электроприбор" - гироскоп на новых физических принципах и микромеханические гироскопы и акселерометры", - сказал он во вторник журналистам по итогам посещения предприятия.

Криворучко уточнил, что планируется "что в течение ближайших двух-трех лет массовое производство микромеханических гироскопов и акселерометров будет организовано на мощностях "Электроприбора".

Замминистра обороны отметил, что основой большинства направлений деятельности концерна является выпуск не имеющих аналогов в стране инерциальных навигационных систем всех классов.

"Особое место в этом ряду занимают прецизионные системы, разработанные для обеспечения стратегического оружия морского базирования", - подчеркнул он.